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Платежі можуть відхилити — чому виникають проблеми у Приват24

12 листопада 2024 07:01
Єлизавета Супівська - редактор
Фінансовий номер телефону – що треба знати клієнтам ПриватБанку
Клієнти у відділенні ПриватБанку. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

На дивне повідомлення, яке з’явилося в мобільному додатку, поскаржився клієнт ПриватБанку. Він намагався здійснити транзакцію, але отримав відмову через необхідність підтвердити номер телефону.

Скаргу опублікували на порталі Мінфін у розділі відгуків.

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Як підтвердити фінансовий номер   

Користувач на ім’я Ростислав-Павло повідомив деталі ситуації. Він без перешкод користувався послугами ПриватБанку, але одного дня на екрані телефону з’явилося повідомлення:

"Запит відхилено. Задля безпеки фінансових операцій Вам необхідно підтвердити номер телефону в банкоматі, в ТСО або у відділенні".

Чоловік не зрозумів, що сталося, тому написав скаргу в надії отримати відповідь від представника ПриватБанку. Йому відповіли протягом години, що така помилка в мобільному додатку виникає через необхідність підтвердити свій фінансовий номер.

Питання клієнта до ПриватБанку
Клієнт ПриватБанку поскаржився на відхилення запиту. Скриншот: Мінфін

Загалом дуже важливо використовувати для транзакцій один номер телефону і зробити його фінансовим, оскільки це збільшує безпеку користування послугами, значно знижує ризик шахрайства і зберігає конфіденційність даних.

Щоб зробити номер телефону фінансовим, змінити або підтвердити інформацію, можна скористатися різними способами:

  • через банкомат із карткою (меню "Мої налаштування" > "Зазначити основний (фінансовий) телефон");
  • через термінал самообслуговування ("Банківські операції" > "Мої дані" > "Зазначити основний (фінансовий) телефон");
  • через мобільний додаток Приват24 (меню "Усі послуги" > "Налаштування" > "Безпека" > "Зміна логіна").

Тому відхилення запитів — це стандартна практика, оскільки система безпеки попереджує клієнтів про незахищеність даних і необхідність мінімізувати потенційні шахрайські дії. Краще витратити кілька хвилин і підтвердити фінансовий номер телефону, щоб уникнути проблем у майбутньому. Як зауважила пресслужба на офіційному сайті ПриватБанку, клієнти можуть реєструвати кілька номерів, але телефон для проведення банківських операцій повинен бути лише один.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, часто українці скаржаться за вилучені банкоматом картки. Якщо пластик застрягнув або його забули, то клієнтам нічого не повертають після вилучення. Треба звернутися у відділення та відновити картку.

Також ми писали, що деякі операції клієнтів ПриватБанку можуть затримувати до 180 днів. Іноді від користувачів вимагають надати додаткові документи, аби підтвердити джерела надходження коштів.

ПриватБанк скарги телефони Приват24 банки

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