Як замовити картку Приватбанку поштою – умови доставки по Україні та за кордон

Працівниця ПриватБанку. Фото: Google Maps

Українці можуть замовити доставку пластикової картки ПриватБанку поштою. Посилку відправляють навіть за кордон, а до кінця 2024 року послуга безплатна. Оформити доставку дуже просто, скориставшись функціоналом мобільного додатку "Приват24".

Про це йдеться на офіційному сайті ПриватБанку.

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Які картки можна замовити

Послуга доставки доступна по всій Україні та за кордоном. Клієнти мають змогу перевипустити картку (кредитну чи дебетову зокрема) в застосунку, вказати адресу доставки, обрати поштового оператора і дочекатися посилку у відділенні чи поштоматі.

Українцям дозволили робити до 6 замовлень на рік незалежно від типу картки. Послуга поширюється на такі картки:

"Універсальна";

"Універсальна Gold";

для виплат;

для виплат Gold;

"Ключ до рахунку".

Чекати доставку доведеться від 7 до 30 днів, якщо картка прямуватиме за кордон Укрпоштою. Обравши оператором Нову пошту, термін очікування міжнародної посилки становитиме 7-14 днів. По Україні відправлення можна отримати на наступний день після замовлення.

Як замовити картку

Алгоритм дуже простий і складається з кількох кроків. Спочатку треба авторизуватися у Приват24 та відкрити меню "Усі картки". Після цього — обрати картку, яку хочете перевипустити, і перейти в її налаштування. Наступний крок — клікнути на "Замовити картку" → "Доставка по Україні". Залишиться тільки уточнити адресу доставки.

Для міжнародного замовлення алгоритм схожий, але замість опції "Доставка по Україні" треба вибрати "Міжнародна". Посилку відправляють у Польщу, Румунію, Чехію, Німеччину, Молдову, Італію, Велику Британію, Іспанію, Францію та інші країни світу.

Зауважимо, під час отримання картки необхідно перевірити, чи не пошкодилося в дорозі пакування. Зверніть увагу, чи не надірвалася наліпка на целофановому пакеті, не порвався конверт із карткою тощо. У разі помітних пошкоджень рекомендується відкласти активацію картки, натомість повторно замовивши доставку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у разі неправомірного списання коштів з рахунку картку ПриватБанку треба заблокувати, щоб уникнути повторної крадіжки. Але термін розгляду заявки на повернення коштів становить 120 днів. Це стандартний регламент платіжної системи.

Також ми писали, що інколи Приват24 відмовляє у здійсненні транзакцій через відсутність прив’язки картки до фінансового номера. Його наявність необхідна для захисту даних користувачів і безпеки коштів клієнтів.