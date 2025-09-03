Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ПриватБанк может отказывать военным в кредитах — причины

ПриватБанк может отказывать военным в кредитах — причины

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 07:01
В ПриватБанке военным могут отказать в услуге Оплата частями — основные причины
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" может в одностороннем порядке регулировать возможность доступа к кредитным линиям и в автоматическом режиме вводить ограничения, если по результатам анализа окажется, что клиенты рисковые. На такой подход иногда жалуются граждане, которые вступили в ряды украинской армии.

О проблеме относительно подобных ограничений рассказал один из клиентов на странице банка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Ограничения на "Оплату частями" в ПриватБанке

Как отмечается в сообщении, клиент ПриватБанка, который пошел защищать страну, столкнулся с проблемой получения кредитов. Речь идет о сервисе мгновенного кредитования, что позволяет разделить стоимость покупки на необходимое количество платежей с минимальной комиссией "Оплата частями".

Так, банк ввел ограничения для гражданина, как только он официально стал военнослужащим.

По его словам, несмотря на военное положение и особые потребности, связанные с этим, в финучреждении возможность взять соответствующий кредит сведена к нулю.

"Никогда не имел просрочек и здесь ни с того, ни с сего оплата частями равна нулю! Почему? И это произошло с тех пор, как только стал военным... Почему нет оплаты частями? Или вы военным не предоставляете эту услугу?", — говорится в обращении.

Какие действуют правила в ПриватБанке по предоставлению кредитов

По информации ПриватБанка, в финучреждении действует общий подход в вопросе определения платежеспособности клиентов. Речь идет об условиях, на основе чего происходит определение, имеет ли право пользователь на кредитные средства или нет. Никаких ограничений по отдельным категориям граждан в банке нет.

Ранее в работники финучреждения объясняли, что проверка клиентов происходит в автоматизированном режиме. Она способна самостоятельно установить уровень платежеспособности и надежности граждан. Основные факторы, которые могут сделать невозможным получение права на кредитные средства:

  • непогашенные кредиты в других банках;
  • неоплаченные платежи;
  • накопленные долги;
  • отсутствие достаточного дохода;
  • недостаточная активность использования карты.

Напомним, ранее в ПриватБанке дали рекомендации, как обезопасить финансовый номер телефона от мошенников. Это важно, ведь фактически все сервисы связаны с ним.

Также мы писали, что ПриватБанк может в одностороннем порядке разрывать деловые отношения с клиентами. В финучреждении объяснили, как вернуть заблокированные деньги.

ПриватБанк кредиты деньги банки военные
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации