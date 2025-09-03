В ПриватБанке военным могут отказать в услуге Оплата частями — основные причины

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" может в одностороннем порядке регулировать возможность доступа к кредитным линиям и в автоматическом режиме вводить ограничения, если по результатам анализа окажется, что клиенты рисковые. На такой подход иногда жалуются граждане, которые вступили в ряды украинской армии.

О проблеме относительно подобных ограничений рассказал один из клиентов на странице банка в соцсети Facebook.

Ограничения на "Оплату частями" в ПриватБанке

Как отмечается в сообщении, клиент ПриватБанка, который пошел защищать страну, столкнулся с проблемой получения кредитов. Речь идет о сервисе мгновенного кредитования, что позволяет разделить стоимость покупки на необходимое количество платежей с минимальной комиссией "Оплата частями".

Так, банк ввел ограничения для гражданина, как только он официально стал военнослужащим.

По его словам, несмотря на военное положение и особые потребности, связанные с этим, в финучреждении возможность взять соответствующий кредит сведена к нулю.

"Никогда не имел просрочек и здесь ни с того, ни с сего оплата частями равна нулю! Почему? И это произошло с тех пор, как только стал военным... Почему нет оплаты частями? Или вы военным не предоставляете эту услугу?", — говорится в обращении.

Какие действуют правила в ПриватБанке по предоставлению кредитов

По информации ПриватБанка, в финучреждении действует общий подход в вопросе определения платежеспособности клиентов. Речь идет об условиях, на основе чего происходит определение, имеет ли право пользователь на кредитные средства или нет. Никаких ограничений по отдельным категориям граждан в банке нет.

Ранее в работники финучреждения объясняли, что проверка клиентов происходит в автоматизированном режиме. Она способна самостоятельно установить уровень платежеспособности и надежности граждан. Основные факторы, которые могут сделать невозможным получение права на кредитные средства:

непогашенные кредиты в других банках;

неоплаченные платежи;

накопленные долги;

отсутствие достаточного дохода;

недостаточная активность использования карты.

