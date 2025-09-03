Відео
Головна Фінанси ПриватБанк може відмовляти військовим у кредитах — причини

ПриватБанк може відмовляти військовим у кредитах — причини

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 07:01
У ПриватБанку військовим можуть відмовити в послузі Оплата частинами — основні причини
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" може в односторонньому порядку регулювати можливість доступу до кредитних ліній та в автоматичному режимі вводити обмеження, якщо за результатом аналізу виявиться, що клієнти ризикові. На такий підхід іноді скаржаться громадяни, які долучилися до лав української армії.

Про проблему щодо подібних обмежень розповів один із клієнтів на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Обмеження на Оплату частинами" в ПриватБанку

Як зазначається в повідомленні, клієнт ПриватБанку, який пішов захищати країну, зіткнувся з проблемою отримання кредитів. Йдеться про сервіс миттєвого кредитування, що дає змогу розділити вартість покупки на необхідну кількість платежів з мінімальною комісією "Оплата частинами". 

Так, банк запровадив обмеження для громадянина, тільки-но він офіційно став військовослужбовцем. 

За його словами, попри воєнний стан та особливі потреби, пов'язані з цим, у фінустанові можливість взяти відповідний кредит зведена до нуля.

"Ніколи не мав прострочок, і тут ні з того, ні з цього оплата частинами дорівнює нулю! Чому? І це сталося відтоді, як тільки став військовим... Чому нема оплати частинами? Чи ви військовим не надаєте цю послугу?" — йдеться у зверненні.

Які діють правила в ПриватБанку щодо надання кредитів

За інформацією ПриватБанку, у фінустанові діє загальний підхід у питанні визначення платоспроможності клієнтів. Йдеться про умови, на основі чого відбувається визначення, чи має право користувач на кредитні кошти, чи ні. Жодних обмежень щодо окремих категорій громадян у банку немає.

Раніше у працівники фінустанови пояснювали, що перевірка клієнтів відбувається в автоматизованому режимі. Вона здатна самостійно встановити рівень платоспроможності та надійності громадян. Основні фактори, які можуть унеможливити отримання права на кредитні кошти:

  • непогашені кредити в інших банках;
  • неоплачені платежі;
  • накопичені борги;
  • відсутність достатнього доходу;
  • недостатня активність використання карти.

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку дали рекомендації, як убезпечити фінансовий номер телефона від шахраїв. Це важливо, адже фактично всі сервіси пов’язані з ним. 

Також ми писали, що ПриватБанк може в односторонньому порядку розривати ділові відносини з клієнтами. У фінустанові пояснили, як повернути заблоковані гроші. 

ПриватБанк кредити гроші банки військові
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
