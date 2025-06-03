ПриватБанк списывает дополнительную комиссию в 240 грн — как не платить

Банковская карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" может взимать дополнительную плату, если хотя бы один из счетов станет неактивным. Речь идет о списании "Комиссии за обслуживание неактивных счетов", которой можно избежать.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Как отмечается в одном из сообщений, гражданка столкнулась со списанием дополнительной комиссии. Оказалось, что средства без предупреждения списали за то, что длительное время не пользовалась картой, хотя на ней оставались средства.

"...сегодня, войдя в свой аккаунт, увидела два списания "Комиссия за обслуживание неактивных счетов". Без всякого предупреждения банк решил списать средства, потому что я не пользуюсь картой...", — говорится в сообщении.

Женщина обратилась в службу поддержки, где ей сообщили, что сообщение с предупреждением поступило в приложение "Приват 24". Оно является временным, поэтому самовольно исчезает через некоторое время, из-за чего клиентка могла его не увидеть.

"Я, конечно, проверила сообщения и ничего не было, хотя "выгодные" предложения почему-то не удаляются... В течение последних месяцев я получала смс-сообщения на номер телефона, где мне предлагали зайти в приложение "Мы многое улучшили для вас" (сейчас это звучит как издевательство), но Приват решил, что сообщить о списании не является обязательным. Конечно, средства на карте еще были, списывать есть с чего. Поэтому, кто не пользуется Приватом, закрывайте счет или не оставляйте средства, потому что они будут списаны без каких-либо предупреждений и объяснений", — сообщила клиентка.

Скриншот. Источник: Минфин

Как избежать списания за неактивные счета

На портале банка отмечается, что если хотя бы один из счетов станет неактивным, со следующего месяца списывается по 20 грн/мес. с каждого счета, то есть за год — 240 грн. Однако не более от суммы остатка, если же он на неактивном счете после списания комиссии будет равен нулю, то банк автоматически закроет карты и счет.

Клиенты могут не платить дополнительную комиссию при определенных условиях, если снова активировать счета. Для этого рекомендуют до конца месяца осуществить по одному из счетов любую из этих операций на произвольную сумму:

перевести средства с карты на карту или со счета на счет;

рассчитаться за товар в магазине;

пополнить мобильный.

Напомним, что клиенты ПриватБанка иногда сталкиваются с проблемами при расчете картой. В частности, возможны задержки в списании средств при оплате за проезд в метро.

Также мы рассказывали, что с 1 июня в ПриватБанке заработают новые ограничения на переводы. Лимиты не коснутся некоторых платежей.