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ПриватБанк может списывать деньги с карточек ежемесячно — как избежать

9 января 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк взимает деньги с карточек с соцвыплатами — что нужно сделать
Банковская карта. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали, когда могут взимать ежемесячно средства с платежных карт клиентов. Речь идет о дополнительной комиссии по обслуживанию счета, которой можно избежать.

Об этом говорится на портале Минфин, где украинцы могут высказываться о работе банков.

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Как говорится в одной из жалоб, женщина рассказала о том, что финучреждение может взимать с платежной карты по 20 гривен комиссии ежемесячно. При этом с карты, куда поступают социальные выплаты. Так случилось с ее отцом, который является клиентом ПриватБанка. Когда мужчина находился на оккупированной территории и не имел возможности пользоваться счетом, с карты регулярно взимались средства.

Об этом он узнал, когда выехал на подконтрольную Украине территорию. В ходе проверки оказалось, что банк снимал по 20 гривен с июля 2023 года с средств, предоставленных как социальная помощь. Этому есть официальное подтверждение, подчеркнула женщина.

Объяснение ПриватБанка

Женщина обратилась в службу поддержки банка, где ей заявили, что снимали средства за обслуживание неактивного банковского счета. Речь идет о дополнительной комиссии.

Чтобы этого избежать, советуют найти способ пользоваться платежной картой. Не объяснив, как это может происходить в подобных ситуациях с оккупацией. Женщина считает, что сейчас многие пенсионеры лишены доступа к счетам из-за войны, в то время как банк откровенно наживается на них.

Представители ПриватБанка отреагировали на портале на жалобу. Однако тоже повторили, что по правилам финучреждения, во избежание взыскания комиссии с карты, ею необходимо регулярно пользоваться.

 

Приватбанк
Источник: Минфин

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Напомним, что государственный ПриватБанк продолжает блокировать доступ к счетам украинцев в рамках финансового мониторинга. Известно о трех основных причинах, по которым финучреждение чаще всего разрывает сотрудничество с клиентами.

Также мы писали, что для клиентов государственного учреждения "ПриватБанк" изменились правила некоторых SWIFT-переводов. Теперь их совершать стало проще.

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