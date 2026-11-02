Жінка біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Власники кредитних карток ПриватБанку можуть користуватися різними умовами погашення боргу залежно від типу картки та підключених послуг. Зокрема, для окремих клієнтів мінімальний платіж становить 4% від заборгованості, а пільговий період може тривати до 62 днів. Важливо перевірити, чи поширюються ці умови на конкретний рахунок.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

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Які умови діють для кредитних карток ПриватБанку

Згідно з тарифами банку, розмір обов'язкового щомісячного платежу залежить від карткового продукту та наявності підписки.

Для власників карток "Універсальна" та "Універсальна Gold" передбачені такі умови:

без підписки — 5% від суми заборгованості;

з підписками "Приват", "Приват Pro" або "Спільна Pro" — 4% від боргу.

Водночас мінімальний платіж не може бути меншим за 100 грн та суму нарахованих процентів за користування кредитними коштами за попередній місяць.

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Для преміальних карток також передбачений обов'язковий платіж у розмірі 4% від заборгованості. Якщо клієнт допускає прострочення, починаючи з другого місяця його розмір може становити 8%.

Кому доступний пільговий період до 62 днів

Окремі зміни стосуються строку користування кредитними коштами без нарахування стандартних процентів.

З 1 листопада 2026 року для преміальних карток пільговий період збільшився з 55 до 62 днів. Щоб скористатися цією можливістю, клієнту необхідно повністю погасити заборгованість у встановлений банком строк.

Для карток "Універсальна" та "Універсальна Gold" без підписки пільговий період становить до 55 днів. З підписками "Приват", "Приват Pro" та "Спільна Pro" він може тривати до 62 днів.

Важливо враховувати, що зменшення обов'язкового платежу не означає зниження вартості кредиту. Якщо позичальник не погашає всю суму в межах пільгового періоду, на залишок заборгованості нараховуються проценти відповідно до тарифу.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що деякі клієнти ПриватБанку можуть отримати компенсації у листопаді. Йдеться про виплати для окремих категорій користувачів, які відповідають умовам програми. Тому варто перевірити, кому саме нарахують гроші та за яких обставин.

Також Новини.LIVE повідомляли, які умови діятимуть для пенсійних карток ПриватБанку в листопаді. Для власників таких рахунків передбачені безкоштовне зарахування пенсії та зняття готівки без комісії. Водночас банк встановлює ліміти на окремі операції, які важливо враховувати під час користування карткою.