ПриватБанк и банковская тайна — что не нравится клиентам

Отделение ПриватБанка. Фото: УНИАН

Государственный "ПриватБанк" требует у одного из клиентов, который решил обновить данные, предоставить разрешение на раскрытие его данных и банковской тайны на территории Соединенных Штатов Америки. При этом мужчина уверяет, что не имеет никаких связей с США.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно сообщать о работе финансовых учреждений.

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Как рассказал клиент, такое требование со стороны "ПриватБанка" появилось на завершающем этапе обновления данных. По его словам, кроме раскрытия банковской тайны в США, ему предложили согласиться, чтобы третьи лица передавали данные о клиенте другим людям.

"Также банк хочет отправлять данные на обычные email и отказывается от любой ответственности, если переданные данные будут украдены", — говорится в сообщении.

Представители банка не отреагировали на жалобу гражданина, но ранее уже объясняли, что раскрытие информации о клиентах просят, независимо от налогового резидентства. Это, мол, нужно для стабильного функционирования финучреждения с банками с местом регистрации в США. В этой стране "ПриватБанк" имеет корреспондентские счета.

"Разрешение на раскрытие информации о клиенте может быть применено только в случае получения официального запроса от таких банков в рамках требований Закона США о борьбе с отмыванием денег", — объясняли в "ПриватБанке".

Напомним, что "ПриватБанк" обновил дизайн приложения "Приват24", а также инклюзивные возможности главного экрана. Следующий этап по обновлению функционала должен состояться вскоре.

Также мы рассказывали, что до 25 марта клиенты банка могут воспользоваться персональными кэшбэками и скидками на оплату услуг. Использовать их можно в программе лояльности "Привет".