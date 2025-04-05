ПриватБанк компенсирует за некоторые операции до 2,5 тыс. грн — что надо знать

Банковское приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Крупнейшее украинское государственное финучреждение "ПриватБанк" гарантирует компенсации за осуществление некоторых финансовых операций. Речь идет о предоставлении кешбэка за SWIFT-переводы с картой Mastercard до 2,5 тыс. грн в рамках акции, что будет действовать почти до конца июня 2025 года.

Такая информация содержится на официальном сайте финучреждения.

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Как отмечают в финучреждении, за получение или отправку SWIFT-переводов с картой Mastercard от ПриватБанка предусмотрен гарантированный кешбэк в 150 грн за первую операцию.

Кроме того, у клиентов ежемесячно есть возможность получить кешбэк до 2,5 тыс. грн.

"Один участник может получить гарантированный кэшбек 150 грн за первый перевод и выигрывать кешбэк 250, 500 или 2 500 грн ежемесячно", — сообщают в банке.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Как клиентам ПриватБанка принять участие в акции

Приобщиться к акции могут совершеннолетние клиенты, которые имеют идентификационный код и активную карту Mastercard от ПриватБанка:

карта для выплат;

карта "Универсальная";

карта "Универсальная Gold";

премиальные карты.

Все SWIFT-переводы, превышающие 200 долларов (эквивалент в других валютах) с картой Mastercard от ПриватБанка, будут участвовать в розыгрыше в автоматическом режиме.

Компенсации для участников акции будут следующие:

кешбэк 150 грн за первый SWIFT-перевод получат 2 тыс. новых клиентов (те, кто никогда не совершал SWIFT-переводы в ПриватБанке).

Суммы компенсаций:

250 грн — для 300 победителей (50 за месяц);

500 грн — для 150 победителей (25 за месяц);

2,5 тыс. грн — для 60 победителей (10 за месяц).

"В течение всего периода акции один участник может получить гарантированный кешбэк 150 грн и ежемесячно выигрывать от 250 до 2 500 грн", — добавили в ПриватБанке.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка рассказали о выдаче старых образцов американской валюты. Несмотря на то, что в финучреждении утверждают, что такие деньги являются полноценным платежным средством, обменять купюры довольно сложно.

Также сообщалось, что в ПриватБанке действует акция по предоставлению кешбэка за переводы. В частности, при определенных условиях можно получить до 500 грн до 23 апреля 2025 года.