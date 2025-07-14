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Главная Финансы ПриватБанк и депозиты — как клиентку чуть не лишили 100 тыс. долл

ПриватБанк и депозиты — как клиентку чуть не лишили 100 тыс. долл

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 07:01
ПриватБанк не возвращал клиентке депозиты на более чем 100 тысяч долларов — что сказали в суде
Люди идут мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк не выплачивал клиентке вклады на общую сумму в 122 051 доллара. Примечательно, что заявление о прекращении договоров женщина направила банку еще в 2021 году.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Как отмечается в материалах дела, клиентка и ПриватБанк в июне и сентябре 2013 года заключили три депозитных договора "Стандарт". Однако в марте 2014 года украинка потеряла доступ к своим вкладам, поэтому ПриватБанк приостановил начисление и выплату процентов по депозитным договорам. Осенью 2021 года женщина направила в банк заявление, в котором требовала:

  • прекратить действие договоров за два рабочих дня после получения письма;
  • вернуть вклады и начисленные проценты.

Когда ПриватБанк не ответил на заявление женщины, она решила обратиться в суд, о чем предупредила финансовое учреждение.

Что решил суд

Суд признал правомерным иск украинки и удовлетворил ее требование о взыскании средств с депозитных счетов, открытых в ПриватБанке. По решению суда, финучреждение выплатит истцу::

  • депозитный вклад по договору "Стандарт" в размере 44 281 доллара и проценты по депозитному договору в размере 27 770 долларов;
  • деньги с депозитного вклада по договору "Стандарт" в размере 50 тысяч долларов и проценты по депозитному договору в размере, сумма которых составляет 24 758 долларов;;
  • 11,5 тысячи долларов с депозитного вклада плюс проценты по депозитному договору в размере в размере в размере 5,3 тысячи долларов.

"АО КБ "ПриватБанк" не выполнил взятые на себя обязательства. Наличие договорных обязательств и факт внесения средств истцом подтверждается предоставленными суду доказательствами, а именно договором и банковскими квитанциями, оригиналы которых осмотрены судом. Стороной ответчика не было предоставлено надлежащих и допустимых доказательств в опровержение заявленных исковых требований, не было предоставлено собственных расчетов по начислению суммы задолженности и процентов за пользование средствами", — говорится в решении суда.

Ранее мы рассказывали, что украинка через суд отсудила у ПриватБанка более 70 тысяч гривен. Эти деньги с ее счета списали мошенники. Узнавайте также, как клиентам ПриватБанка экономить при оплате услуг.

ПриватБанк банки депозиты деньги банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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