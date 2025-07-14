ПриватБанк не повертав клієнтці депозити на понад 100 тисяч доларів — що сказали у суді

Люди йдуть повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк не виплачував клієнтці вклади на загальну суму у 122 051 долар. Примітно, що заяву про припинення договорів жінка надіслала банку ще у 2021 році.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Як зазначається у матеріалах справи, клієнтка та ПриватБанк у червні та вересні 2013 року уклали три депозитні договори "Стандарт". Однак у березні 2014 року українка втратила доступ до своїх вкладів, тож ПриватБанк призупинив нарахування та виплату процентів за депозитними договорами. Восени 2021 року жінка надіслала до банку заяву, в якій вимагала:

припинити дію договорів за два робочі дні після отримання листа;

повернути вклади та нараховані відсотки.

Коли ПриватБанк не відповів на заяву жінки, вона вирішила звернутися до суду, про що попередила фінансову установу.

Що вирішив суд

Суд визнав правомірним позов українки та задовольнив її вимогу щодо стягнення коштів з депозитних рахунків, відкритих у ПриватБанку. За рішенням суду фінустанова пов ерне позивачці:

депозитний вклад за договором "Стандарт" у розмірі 44 281 долар та відсотки за депозитним договором у розмірі 27 770 доларів;

депозитний вклад за договором "Стандарт" у розмірі 44 281 долар та відсотки за депозитним договором у розмірі 27 770 доларів; гроші з депозитного вкладу за договором; "Стандарт" у розмірі 50 тисяч доларів та відсотки за депозитним договором у розмірі, сума яких становить 24 758 доларів;

11,5 тисячі доларів з депозитного вкладу плюс відсотки за депозитним договором у розмірі у розмірі 5,3 тисячі доларів.

"АТ КБ "ПриватБанк" не виконав взяті на себе зобов'язання. Наявність договірних зобов'язань та факт внесення коштів позивачем підтверджується наданими суду доказами, а саме договором та банківськими квитанціями, оригінали яких оглянуті судом. Стороною відповідача не було надано належних та допустимих доказів на спростування заявлених позовних вимог, не було надано власних розрахунків щодо нарахування суми заборгованості та процентів за користування коштами", — йдеться у рішенні суду.

Раніше ми розповідали, що українка через суд відсудила у ПриватБанку понад 70 тисяч гривень. Ці гроші з її рахунку списали шахраї. Дізнавайтесь також, як клієнтам ПриватБанку заощаджувати під час оплати послуг.