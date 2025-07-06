Услуга инкассо в 2025 году — сколько стоит в ПриватБанке

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Часть банков в Украине обменивает изношенную или серьезно поврежденную валюту, в частности доллары, по процедуре инкассо. Такую услугу, например, предлагает гражданам государственный ПриватБанк.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит заказать инкассо в ПриватБанке в 2025 году.

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Что такое процедура инкассо

Как пояснили в Национальном банке Украины, банкноты, которые берут на инкассо, направляют в иностранный банк-корреспондент, с которым заключено соответствующее соглашение. Финучреждение заменяет поврежденную банкноту новой купюрой.

"Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться в любой украинский банк, который осуществляет операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на пригодные к обращению", — отметили в НБУ.

Сколько стоит инкассо в ПриватБанке

Процедура инкассо не бесплатная. Например, в ПриватБанке плата составляет 10% обмениваемой суммы. То есть, если вы отдаете на инкассо 1 тысячу долларов, то банк взыщет комиссию в размере 100 долларов.

Также кассир в ПриватБанке может попросить заплатить за проверку купюры на подлинность. Однако такое предложение появится только в том случае, если из-за состояния купюры невозможно сразу определить — фальшивая она или нет.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит пополнить мобильный счет через ПриватБанк. Финучреждение установило различные тарифы на эту услугу.

Также напомним, что клиентам ПриватБанка предлагают купить виртуальные SIM-карты от Kyivstar и lifecell. Клиентам объяснили, как перейти на такую карту в Приват24.