Услуга инкассо в 2025 году — сколько стоит в ПриватБанке

ПриватБанк и услуга инкассо — какова цена обмена старой валюты
Часть банков в Украине обменивает изношенную или серьезно поврежденную валюту, в частности доллары, по процедуре инкассо. Такую услугу, например, предлагает гражданам государственный ПриватБанк.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит заказать инкассо в ПриватБанке в 2025 году.
Что такое процедура инкассо
Как пояснили в Национальном банке Украины, банкноты, которые берут на инкассо, направляют в иностранный банк-корреспондент, с которым заключено соответствующее соглашение. Финучреждение заменяет поврежденную банкноту новой купюрой.
"Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться в любой украинский банк, который осуществляет операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на пригодные к обращению", — отметили в НБУ.
Сколько стоит инкассо в ПриватБанке
Процедура инкассо не бесплатная. Например, в ПриватБанке плата составляет 10% обмениваемой суммы. То есть, если вы отдаете на инкассо 1 тысячу долларов, то банк взыщет комиссию в размере 100 долларов.
Также кассир в ПриватБанке может попросить заплатить за проверку купюры на подлинность. Однако такое предложение появится только в том случае, если из-за состояния купюры невозможно сразу определить — фальшивая она или нет.
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