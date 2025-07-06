Послуга інкасо у 2025 році — скільки коштує у ПриватБанку

Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Частина банків в Україні обмінює зношену чи серйозно пошкоджену валюту, зокрема долари, за процедурою інкасо. Таку послугу, наприклад, пропонує громадянам державний ПриватБанк.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує замовити інкасо у ПриватБанку у 2025 році.

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Що таке процедура інкасо

Як пояснили у Національному банку України, банкноти, які беруть на інкасо, надсилають до іноземного банку-кореспондента, з яким укладено відповідну угоду. Фінустанова замінює пошкоджену банкноту новою купюрою.

"Якщо у вас є іноземні банкноти, що містять написи, забруднення, надриви або розрізи, ви можете здати їх на інкасо. Потрібно звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною іноземною валютою. Банки приймають ушкоджені та зношені банкноти, передають їх до країни походження та обмінюють на придатні до обігу", — зазначили у НБУ.

Скільки коштує інкасо у ПриватБанку

Процедура інкасо не є безплатною. Наприклад, у ПриватБанку плата становить 10% обмінюваної суми. Тобто, якщо ви віддаєте на інкасо 1 тисячу доларів, то банк стягне комісію у розмірі 100 доларів.

Також касир у ПриватБанку може попросити заплатити за перевірку купюри на справжність. Однак така пропозиція з'явиться лише у тому разі, якщо через стан купюри неможливо одразу визначити — фальшива вона чи ні.

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