Долари, випущені у 2002 році — чи реально їх обміняти у 2025

Долари на столі. Фото: УНІАН

Деякі українці тримають свої заощадження у доларах, адже американська валюта залишається найпопулярнішою у світі. Тож громадянам варто знати, чи усі долари підлягають обміну у 2025 році.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Чи підлягають обміну долари 2002 року випуску

Всі американські долари, випущені з 1914 року, дійсні в Україні, зазначають у Національному банку. Регулятор не встановлював жодних обмежень щодо номіналу чи року емісії доларових банкнот.

Тобто, якщо у вас є, наприклад долари, які випустили ще у 2002 році, ви все одно їх можете обміняти, оскільки вони залишаються законним платіжним засобом в Україні. Банки та обмінники не повинні відмовляти в обміні, адже від Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки не було вказівок обмежити розрахунки якимись банкнотами.

Відповідно, українці можуть приносити в банки долари 2002 року, якщо гроші є справжніми й це підтвердилося після перевірки на детекторі чи лічильнику валют.

Фінансові установи не можуть накладати обмеження на операції з банкнотами певного номіналу або року випуску, якщо вони є законним платіжним засобом у США — це вважається потенційним шахрайством.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що є дні, коли продавати чи купувати іноземну валюту можна набагато вигідніше. Так, пік вартості валюти в Україні припадає на вівторок і середу. Натомість в другій половині тижня валюта, як правило, дешевшає.

Нагадаємо, що українців із готівкою можуть не пропустити на кордоні. Поїхати в іншу країну з грошима не вдасться, якщо порушити важливе правило. Дізнавайтесь також, чи існують купюри більші за 100 доларів.