Денежные переводы Western Union в ПриватБанке — какое условие для выплаты выдвигает банк

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Украинец пожаловался на навязывание карт ПриватБанка при попытке получить денежный перевод через Western Union в одном из отделений банка. Когда мужчина не захотел оформить карту, ему отказали в выдаче перевода.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин.

Что произошло

По словам мужчины, работник ПриватБанка отказал выдавать денежный перевод Western Union, без оформления карты ПриватБанка. При этом, как отметил гражданин, в правилах банка сказано, что перевод предоставляется при наличии:

паспорта;

ИНН;

номера денежного перевода.

"Я понимаю, что одна из задач банка — это максимальное распространение своих банковских продуктов. Но для чего выбирать такой недостаточно разумный подход, заставляя кого-то делать то, что ему совершенно не нужно? В этом случае — оформлять карточку, и подавать это клиентам это под предлогом "насущной необходимости", — говорится в сообщении.

Денежные переводы Western Union в ПриватБанке

На сайте ПриватБанка не описаны причины, по которым гражданам могут отказать в получении международного перевода через Western Union. Зато описывается алгоритм действий для получения средств. Так, чтобы получить перевод в отделении ПриватБанка, для идентификации нужно предъявить карту ПриватБанка или паспорт с ИНН.

Похоже на то, что у клиентов, которые хотят получить перевод из-за границы, есть выбор: предоставить банковскую карту или же документ, удостоверяющий личность и идентификационный код. То есть, денежные переводы через Western Union должны предоставляться не только тем, у кого есть карта ПриватБанка.

