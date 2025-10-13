Видео
Видео

ПриватБанк и переводы Western Union — что должны знать украинцы

ПриватБанк и переводы Western Union — что должны знать украинцы

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 07:01
Денежные переводы Western Union в ПриватБанке — какое условие для выплаты выдвигает банк
Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Украинец пожаловался на навязывание карт ПриватБанка при попытке получить денежный перевод через Western Union в одном из отделений банка. Когда мужчина не захотел оформить карту, ему отказали в выдаче перевода.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин.

Читайте также:

Что произошло

По словам мужчины, работник ПриватБанка отказал выдавать денежный перевод Western Union, без оформления карты ПриватБанка. При этом, как отметил гражданин, в правилах банка сказано, что перевод предоставляется при наличии:

  • паспорта;
  • ИНН;
  • номера денежного перевода.

"Я понимаю, что одна из задач банка — это максимальное распространение своих банковских продуктов. Но для чего выбирать такой недостаточно разумный подход, заставляя кого-то делать то, что ему совершенно не нужно? В этом случае — оформлять карточку, и подавать это клиентам это под предлогом "насущной необходимости", — говорится в сообщении.

Денежные переводы Western Union в ПриватБанке

На сайте ПриватБанка не описаны причины, по которым гражданам могут отказать в получении международного перевода через Western Union. Зато описывается алгоритм действий для получения средств. Так, чтобы получить перевод в отделении ПриватБанка, для идентификации нужно предъявить карту ПриватБанка или паспорт с ИНН.

Похоже на то, что у клиентов, которые хотят получить перевод из-за границы, есть выбор: предоставить банковскую карту или же документ, удостоверяющий личность и идентификационный код. То есть, денежные переводы через Western Union должны предоставляться не только тем, у кого есть карта ПриватБанка.

Ранее сообщалось о проблемах со снятием депозитов в валюте в ПриватБанке. Так, некоторым клиентам могут выдать средства старыми купюрами.

Также мы рассказывали, как не потерять доступ к счетам ПриватБанка. Для этого важно выполнить одно условие.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
