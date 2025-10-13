Відео
Головна Фінанси ПриватБанк і перекази Western Union — що мають знати українці

Дата публікації: 13 жовтня 2025 07:01
Грошові перекази Western Union у ПриватБанку — яку умову для виплати висуває банк
Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Українець поскаржився на нав'язування карток ПриватБанку під час спроби отримати грошовий переказ через Western Union в одному із відділень банку. Коли чоловік не захотів оформлювати картку, йому відмовили у видачі переказу. 

Про це йдеться в одному із повідомлень на порталі Мінфін

Читайте також:

Що сталося 

За словами чоловіка, працівник ПриватБанку відмовив видавати грошовий переказ Western Union, без оформлення картки ПриватБанку. При цьому, як зауважив громадянин, у правилах банку сказано, що переказ надається за наявності:

  • паспорту;
  • ІПН;
  • номеру грошового переказу.

"Я розумію, що одна із задач банку це максимальне розповсюдження своїх банківських продуктів, але для чого обирати такий не досить розумний підхід, змушуючи когось робити те, що йому абсолютно не потрібно? У цьому випадку — оформлювати картку, і подавати це клієнтам це під приводом "нагальної необхідності", — йдеться у повідомленні. 

Грошові перекази Western Union у ПриватБанку 

На сайті ПриватБанку не описані причини, з яких громадянам можуть відмовити в отриманні міжнародного переказу через Western Union. Натомість описується алгоритм дій для отримання коштів. Так, щоб отримати переказ у відділенні ПриватБанку, для ідентифікації потрібно пред’явити картку ПриватБанку або паспорт та ІПН. 

Схоже на те, що у клієнтів, які хочуть отримати переказ з-за кордону, є вибір: надати картку або ж документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний код. Тобто, грошові перекази через Western Union мають надаватися не лише тим, хто має картку ПриватБанку.

Раніше повідомлялося про проблеми зі зняттям депозитів у валюті в ПриватБанку. Так, деяким клієнтам можуть видати кошти старими купюрами.

Також ми розповідали, як не втратити доступ до рахунків ПриватБанку. Для цього важливо виконати одну умову.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
