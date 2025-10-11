Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Персональные скидки и кэшбэки — как настроить в "Приват24"

Персональные скидки и кэшбэки — как настроить в "Приват24"

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 07:01
В ПриватБанке объяснили, кто и как может получать персональные скидки и кэшбэки
Карта и телефон в руках. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" предоставляет своим клиентам возможность получать персональные скидки и кэшбэк при совершении покупок. Там уточнили, как самому узнавать о наличии актуальных предложений в мобильном приложении "Приват24".

О такой программе говорится на официальном сайте государственного банка.

Реклама
Читайте также:

Индивидуальные акционные предложения от партнеров ПриватБанка

Как рассказали в финучреждении, речь идет о программе "Привет", которая предусматривает индивидуальные акционные предложения со скидками и кэшбэком от партнеров банка. Алгоритмы системы анализируют привычные расходы клиентов и подбирают лучшие предложения.

Продолжительность действия таких предложений может быть разная, в зависимости от условий партнеров. Настроить персональные условия могут все пользователи приложения "Приват24", которые достигли 14 лет.

При этом предложения доступны со скидками и кэшбэками в офлайн- и онлайн-магазинах партнеров. Они предоставляются автоматически при каждой оплате картой ПриватБанка в период действия акции.

Как подключить и вывести средства в "Приват24"

По информации банка, для того, чтобы подключить акционные предложения в программе "Привет", необходимо сделать следующие шаги в приложении "Приват24":

  1. Открыть сервис "Привет" в приложении.
  2. Выбрать вкладку "Предложения".
  3. Просмотреть доступные предложения скидок и кэшбэка от партнеров.
  4. Выбрать те, которые нравятся, нажав "+" на карте предложения для активации.

Для того, чтобы вывести полученные от акций накопления, необходимо в приложении сделать следующие действия:

  • найти в сервисе пункт "Накоплено";
  • выбрать доступную карту из кошелька для начисления кэшбэка;
  • ознакомиться с правилами вывода денежных сумм и налогами;
  • нажать на пункт "Вывести";
  • получить кэшбэк на собственную карту.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке объяснили в финучреждении, почему клиентам рекомендуют иметь голосовую биометрию. В первую очередь, она будет гарантировать дополнительную защиту собственных данных.

Еще мы рассказывали о том, что ПриватБанк сокращает кредитные лимиты для некоторых пенсионеров. В частности, такое может коснуться граждан, возраст которых превышает 70 лет.

ПриватБанк деньги банки банковские счета кэшбэк
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации