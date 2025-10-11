В ПриватБанке объяснили, кто и как может получать персональные скидки и кэшбэки

Карта и телефон в руках. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" предоставляет своим клиентам возможность получать персональные скидки и кэшбэк при совершении покупок. Там уточнили, как самому узнавать о наличии актуальных предложений в мобильном приложении "Приват24".

О такой программе говорится на официальном сайте государственного банка.

Реклама

Читайте также:

Индивидуальные акционные предложения от партнеров ПриватБанка

Как рассказали в финучреждении, речь идет о программе "Привет", которая предусматривает индивидуальные акционные предложения со скидками и кэшбэком от партнеров банка. Алгоритмы системы анализируют привычные расходы клиентов и подбирают лучшие предложения.

Продолжительность действия таких предложений может быть разная, в зависимости от условий партнеров. Настроить персональные условия могут все пользователи приложения "Приват24", которые достигли 14 лет.

При этом предложения доступны со скидками и кэшбэками в офлайн- и онлайн-магазинах партнеров. Они предоставляются автоматически при каждой оплате картой ПриватБанка в период действия акции.

Как подключить и вывести средства в "Приват24"

По информации банка, для того, чтобы подключить акционные предложения в программе "Привет", необходимо сделать следующие шаги в приложении "Приват24":

Открыть сервис "Привет" в приложении. Выбрать вкладку "Предложения". Просмотреть доступные предложения скидок и кэшбэка от партнеров. Выбрать те, которые нравятся, нажав "+" на карте предложения для активации.

Для того, чтобы вывести полученные от акций накопления, необходимо в приложении сделать следующие действия:

найти в сервисе пункт "Накоплено";

выбрать доступную карту из кошелька для начисления кэшбэка;

ознакомиться с правилами вывода денежных сумм и налогами;

нажать на пункт "Вывести";

получить кэшбэк на собственную карту.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке объяснили в финучреждении, почему клиентам рекомендуют иметь голосовую биометрию. В первую очередь, она будет гарантировать дополнительную защиту собственных данных.

Еще мы рассказывали о том, что ПриватБанк сокращает кредитные лимиты для некоторых пенсионеров. В частности, такое может коснуться граждан, возраст которых превышает 70 лет.