ПриватБанк готує зміни для клієнтів з 1 січня 2026 року — що варто знати

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" готують деякі тарифні зміни для клієнтів з 1 січня 2026 року. Йдеться про введення фіксованої вартості на одну з популярних послуг, що нині надається на безплатній основі.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться для клієнтів ПриватБанку з 1 січня 2026 року

Згідно з планами фінустанови, зміни очікуються у тарифній політиці щодо відправлення банківських карток по Україні та в низку країн, починаючи з 2026 року.

За даними банку, передбачається встановлення фіксованої оплати у 80 грн разом з ПДВ за доставку карток в міста України та диференційовані тарифи за сервіс з міжнародного відправлення перевипущених банківських карт.

Нині фінустанова надає можливість оформлення відповідної послуги на безоплатній основі по Україні та за кордон до 31 грудня 2025 року. Доступні до шести видів замовлень на рік незалежно від типу карти:

карта "Універсальна";

карта "Універсальна Gold";

карта для виплат (пенсійна, для соцвиплат);

карта для виплат Gold (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);

карта "Ключ до рахунку";

преміальна карта.

Як здійснити замовлення доставки карти

ПриватБанк відправляє банківські карти по всій Україні та у 48 держав світу. Клієнти можуть здійснити перевипуск діючої картки чи відкриту нову цифрову карту у застосунку "Приват24" та замовити доставку пластикової.

Замовити карти ПриватБанку можна у кілька кліків. Для цього необхідно:

відкрити меню "Усі картки";

знайти необхідну карту для перевипуску;

зайти в налаштування карти;

натиснути "Замовити картку";

замовити доставку карти.

Тривалість доставки по Україні — наступного дня у поштові відділення, за кордоном кур'єром "Нової пошти" — від одного до двох тижнів, "Укрпоштою" — від одного тижня до 30 днів.

"Під час отримання, будь ласка, перевірте, чи не ушкоджено пакування. Картки ми доставляємо в поліетиленовому пакеті або оригінальному пакуванні "Нової пошти". Якщо під час отримання картки ви помітили, що пакування відрізняється або є пошкодження, не активуйте її", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку можуть не переплачувати за одну з послуг майже 500 грн щороку. Йдеться про можливість відмови від сервісу "Всі SMS".

Раніше ми писали, що у ПриватБанку є можливість опротестування фінансових операцій. Йдеться про процедуру Chargeback, яка має певні нюанси.