В ПриватБанке изменили правила — кому частично отменили абонплату

ПриватБанк частично отменил плату за одну из услуг — подробности
В госфинучреждении "ПриватБанк" предлагают открытие счетов для предприятий и компаний онлайн с частичной отменой абонплаты. Согласно предложению, нулевой тариф будет действовать три месяца.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Что известно о частичной отмене тарифов в ПриватБанке
Как отмечается, ПриватБанк предоставил возможность юридическим лицам открытие счетов полностью в онлайн-режиме. То есть клиентам не нужно специально обращаться в отделение банка и подавать бумаги.
В финучреждении отмечают, что онлайн-счет является не просто доступом к финансам, а полным набором современных сервисов. А именно речь идет о:
- мобильном банкинге;
- "Приват24 для бизнеса";
- удобной аналитике и поддержке 24/7;
- сервисах для бухгалтеров.
Как открыть счет онлайн в ПриватБанке
Для того, чтобы открыть счет для предприятий и компаний с частично отмененной абонплатой, необходимо лишь:
- зайти на официальный сайт;
- заполнить соответствующую заявку;
- загрузить необходимые документы;
- подписать облачным КЭП юрлица/директора.
При отсутствии цифровой подписи клиенты могут ее сделать оперативно и бесплатно в "Приват24".
Банк проверит поданные документы, при необходимости подскажет, что нужно изменить и сразу после открытия счета пришлет реквизиты.
После этого станет доступна регистрация в "Приват24 для бизнеса" и доступ ко всем сервисам банка.
Напомним, ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ на сайте Приват24 круглосуточно. В финучреждении отметили, что минимальный размер инвестиции должен стартовать с 1 тыс. грн.
Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка имеют проблемы при актуализации данных через Приват24. Известно, какие еще есть способы обновить поданную персональную информацию.
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