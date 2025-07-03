В ПриватБанке изменили правила — кому частично отменили абонплату

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" предлагают открытие счетов для предприятий и компаний онлайн с частичной отменой абонплаты. Согласно предложению, нулевой тариф будет действовать три месяца.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Как отмечается, ПриватБанк предоставил возможность юридическим лицам открытие счетов полностью в онлайн-режиме. То есть клиентам не нужно специально обращаться в отделение банка и подавать бумаги.

В финучреждении отмечают, что онлайн-счет является не просто доступом к финансам, а полным набором современных сервисов. А именно речь идет о:

мобильном банкинге;

"Приват24 для бизнеса";

удобной аналитике и поддержке 24/7;

сервисах для бухгалтеров.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Как открыть счет онлайн в ПриватБанке

Для того, чтобы открыть счет для предприятий и компаний с частично отмененной абонплатой, необходимо лишь:

зайти на официальный сайт;

заполнить соответствующую заявку;

загрузить необходимые документы;

подписать облачным КЭП юрлица/директора.

При отсутствии цифровой подписи клиенты могут ее сделать оперативно и бесплатно в "Приват24".

Банк проверит поданные документы, при необходимости подскажет, что нужно изменить и сразу после открытия счета пришлет реквизиты.

После этого станет доступна регистрация в "Приват24 для бизнеса" и доступ ко всем сервисам банка.

Напомним, ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ на сайте Приват24 круглосуточно. В финучреждении отметили, что минимальный размер инвестиции должен стартовать с 1 тыс. грн.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка имеют проблемы при актуализации данных через Приват24. Известно, какие еще есть способы обновить поданную персональную информацию.