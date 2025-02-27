ПриватБанк заблокировал счета клиентке, которая собирала деньги на лечение мужа

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного "ПриватБанка" пожаловалась на блокировку счетов и разрыв сотрудничества в связи с обвинением в "финансировании терроризма". Это произошло после того, как все близкие женщины перечислили средства на карту для лечения мужа, больного онкологией.

Такой историей поделилась гражданка на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы.

Читайте также:

Подробнее о разрыве сотрудничества с ПриватБанком

По словам клиентки, банк, не выяснив детали ситуации, полностью заблокировал карты и приложение "Приват 24". Речь идет о счетах с собственными средствами и деньгами, полученными в качестве помощи на лечение мужа.

"ПриватБанк, не разобравшись в ситуации, заблокировал полностью все мои карты, так же Приват 24. На карте с собственными средствами оставались деньги, собранные на лечение онкологии моего мужа, которые на помощь перечисляли родственники и друзья", — говорится в обращении.

Женщина отметила, что дважды приносила в отделение банка необходимые документы, однако представители не объяснили причины блокировки. Заявили, что речь идет о статье "финансирование терроризма и оружия массового уничтожения".

Удалось ли клиентке вернуть деньги

Гражданка сообщила, что написала заявление о перечислении средств на карту другого банковского учреждения. С тех пор прошел месяц, а деньги до сих пор не вернули.

При этом сняли со счета средства на погашение кредитных средств без ее ведома. Женщина рассказала, что ей был необходим кредит, за который ежемесячно вовремя рассчитывалась. Относительно расчета за взятый кредит не имела задолженностей.

"... на каком основании сняли всю сумму моих собственных средств? По закону вы имеете право снять только ежемесячный платеж..." — добавила гражданка.

Она сообщила, что, поскольку объяснений никто в банке не услышал, несмотря на предоставленные документы, планирует доказывать в суде незаконное снятие личных средств за необоснованное и бездоказательное обвинение в статье.

Скриншот. Источник: Минфин

Как известно, в подобных случаях банк предоставляет клиентам право перечислить средства с заблокированных карт на счета в другие финучреждения. Однако в случае наличия кредитов — самовольно снимает деньги из собственных средств на счете для их погашения.

Ранее мы рассказывали, что клиент ПриватБанка, с которым без объяснений также разорвали сотрудничество, сообщил необычную причину. По его словам, это произошло после того, как попросил не надоедать предложениями от банка.

Еще мы писали, что банк может вводить ограничения на финансовые операции для владельцев крупных депозитов. Утверждают, что действуют в рамках правил финучреждения.