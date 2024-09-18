ПриватБанк заблокировал зарплатную карту — что посоветовали клиенту

Банковская карта. Фото: minfin

Госфинучреждение "ПриватБанк" в рамках финансового мониторинга блокирует средства на зарплатных картах украинцев из-за сомнительных операций. В банке рассказали, почему так поступают и что делать с остатком средств.

Об этом говорится в сообщении на портале Минфин.

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Блокировка зарплатных счетов в ПриватБанке

Как отмечается в одном из сообщений, мужчине из Староконстантинова Хмельницкой области заблокировали карту, потребовали пройти верификацию и предоставить соответствующие документы. Он все, что требовалось, выполнил, однако обещанной разблокировки средств так и не дождался. Банк решил разорвать сотрудничество с клиентом. Мужчина жалуется, ведь речь идет о карте, куда начисляли заработную плату.

"Заблокировали карту, требовали пройти верификацию через отделение банка, обратившись в отделение банка, пришел идентификацию, предоставил все документы и справки, написал объяснения, обещали разблокировать, а сообщили, что хотят расторгнуть договор обслуживания. Разорвать договор не могу, поскольку через ПриватБанк получаю зарплату", — говорится в сообщении.

Обращение в банк. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

В ПриватБанке отметили, что обслуживание по счету ограничили из-за выявленных рисков при осуществлении финмониторинга. У клиента есть только одно право — возможность перевода остатков в другой банк. Для этого следует воспользоваться специальной схемой вывода денег.

Для перечисления средств необходимо:

предоставить реквизиты счета, открытого в другом финучреждении на имя клиента;

документы, где подтверждается полномочие распоряжаться счетами;

документы, где удостоверяется личность;

документ, где удостоверяется регистрация в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и содержит регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

написать заявление о перечислении средств.

Ответ банка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на ряд проблем, с которыми сталкиваются при пользовании услугами, в частности, на блокировку карт по несуществующей задолженности. В банке объяснили, в каких случаях происходит блокировка счетов.

Также мы писали, что клиентка "ПриватБанка" обвинила финучреждение в нарушении его прав как потребителя из-за блокирования всех счетов. Женщина заявила, что такими действиями банк подрывает доверие граждан к финансовым учреждениям и собирается привлечь к ответственности.