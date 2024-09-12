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Українка збирається притягнути ПриватБанк до відповідальності — що трапилось

12 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк закрив рахунок без попереджень через невідомі ризики — що треба знати
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнтка "ПриватБанку" звинувачує фінустанову у порушенні її прав як споживача через блокування всіх рахунків. Жінка заявила, що такими діями банк підриває довіру громадян до фінансових установ, і збирається притягнути до відповідальності.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де українці можуть залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Розірвання співпраці з ПриватБанком

Як зазначається в одному з повідомлень, ПриватБанк закрив громадянці рахунки без будь-якого попередження — звичайний та для фізособи-підприємця. Одного дня жінка не змогла зайти у мобільний застосунок  "Приват24". Вона звернулась у підтримку, де їй робот заявив про розірвані відносини в односторонньому порядку.

При цьому банк ніколи не запитував додаткових документів, а співробітники стверджували, що всі операції не становлять ризиків для банку. Говорили, а зробили зовсім інше: замість того, щоб бути прозорими та попередити про будь-які потенційні проблеми з рахунком, лише розірвали договір без будь-якого пояснення чи можливості виправлення ситуації.

Через це вирішила винести проблему на загал, адже ПриватБанк є державною структурою.

"Ви закрили мій рахунок без будь-якого попередження. Я дуже розчарована таким ставленням до своїх клієнтів. 10.09.24 р. я не змогла зайти в Приват24, телефоную в підтримку і мені відповідає робот, що розірвані відносини в односторонньому порядку. Так, це ваше право. А моє — не терпіти цього мовчки. ПриватБанк — це державна структура, а не чийсь особистий банк, де є свої забаганки..." — зазначила вона.

Громадянка лишилася без грошей в той час, коли вони були дуже необхідні. Через це жінці необхідно десь брати кредит, адже заблоковано рахунок як ФОП, так і фізособи.

"Ви забрали моє право на власні гроші без будь-якого попередження чи обґрунтування в країні, в якій іде війна, гроші, які чесно зароблені мною, тим самим поставивши мене у складну ситуацію. Ваше відношення до мене, як відданого клієнта, є жахливим та несправедливим. Я завжди була лояльним та відповідальним клієнтом вашого банку протягом багатьох років. І не розумію, чому банк не може попросити надати інформацію за платежами, що його бентежать чи хвилюють!!!. Ваше ставлення до мене у цій ситуації порушує мої права як споживача, а також підриває довіру громадян до фінансових установ", — повідомила вона.

Через це жінка збирається звернутися до правоохоронних органів та правових інстанцій для захисту своїх прав. Такі нечесні дії вимагають рішучості, додала вона.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що кажуть у банку

У банку написали, що працюють виключно в рамках законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ), що регулюють відносини у банківському секторі.

Всі обмежувальні заходи здійснюють згідно з внутрішніми процедурами, і вони відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в країні. Також розповіли, як переказати гроші на інший рахунок.

 

ПриватБанк скарги
Відповідь банку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк ігнорує вимогу щодо повернення помилково перерахованих коштів військовослужбовцю. З відповідною скаргою звернулися родичі бійця, який перебуває на передовій.  

Також ми писали, що ПриватБанк блокує рахунки своїх заможних клієнтів. Попри всі офіційні підтвердження надходження мільйонних сум, втратити доступ можна через незначний переказ.

ПриватБанк гроші банки рахунки блокування

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