ПриватБанк заблокував зарплатну картку — що порадили клієнту

Банківська картка. Фото: minfin

Держфінустанова "ПриватБанк" в рамках фінансового моніторингу блокує кошти на зарплатних картках українців через сумнівні операції. У банку розповіли, чому так діють і що робити із залишком коштів.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

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Блокування зарплатних рахунків у ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, чоловіку зі Старокостянтинова Хмельницької області заблокували карту, вимагали пройти верифікацію та надати відповідні документи. Він все, що вимагалось, виконав, однак обіцяного розблокування коштів так і не дочекався. Банк вирішив розірвати співпрацю з клієнтом. Чоловік скаржиться, адже йдеться про картку, куди нараховували заробітну плату.

"Заблокували карту, вимагали пройти верифікацію через відділення банку, звернувшись до відділення банку прийшов ідентифікацію надав всі документи та довідки, написав пояснення обіцяли розблокувати натомість повідомили що хочуть розірвати договір обслуговування.Розірвати договір не можу оскільки через ПриватБанк отримую зарплату", — йдеться у повідомлені.

Звернення до банку. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

У ПриватБанку зазначили, що обслуговування за рахунком обмежили через виявлені ризики під час здійснення фінмоніторингу. У клієнта є лише одне право — можливість переказу залишків до іншого банку. Для цього слід скористатися спеціальною схемою для виведення грошей.

Для перерахування коштів необхідно:

надати реквізити рахунку, відкритого в іншій фінустанові на ім’я клієнта;

документи, де підтверджується повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, де посвідчується особа;

документ, де засвідчується реєстрація у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

написати заяву про перерахунок коштів.

Відповідь банку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на низку проблем, з якими стикаються під час користування послугами, зокрема, на блокування карток за неіснуючою заборгованістю. У банку пояснили, у яких випадках відбувається блокування рахунків.

Також ми писали, що клієнтка "ПриватБанку" звинуватила фінустанову у порушенні її прав як споживача через блокування всіх рахунків. Жінка заявила, що такими діями банк підриває довіру громадян до фінансових установ, і збирається притягнути до відповідальності.