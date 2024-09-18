Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти arrow

ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти

18 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк заблокував зарплатну картку — що порадили клієнту
Банківська картка. Фото: minfin
Ксенія Симонова - Редактор

Держфінустанова "ПриватБанк" в рамках фінансового моніторингу блокує кошти на зарплатних картках українців через сумнівні операції. У банку розповіли, чому так діють і що робити із залишком коштів.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

Читайте також:

Блокування зарплатних рахунків у ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, чоловіку зі Старокостянтинова Хмельницької області заблокували карту, вимагали пройти верифікацію та надати відповідні документи. Він все, що вимагалось, виконав, однак обіцяного розблокування коштів так і не дочекався. Банк вирішив розірвати співпрацю з клієнтом. Чоловік скаржиться, адже йдеться про картку, куди нараховували заробітну плату.

"Заблокували карту, вимагали пройти верифікацію через відділення банку, звернувшись до відділення банку прийшов ідентифікацію надав всі документи та довідки, написав пояснення обіцяли розблокувати натомість повідомили що хочуть розірвати договір обслуговування.Розірвати договір не можу оскільки через ПриватБанк отримую зарплату", — йдеться у повідомлені.

 

ПриватБанк скарги
Звернення до банку. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

У ПриватБанку зазначили, що обслуговування за рахунком обмежили через виявлені ризики під час здійснення фінмоніторингу. У клієнта є лише одне право — можливість переказу залишків до іншого банку. Для цього слід скористатися спеціальною схемою для виведення грошей.

Для перерахування коштів необхідно:

  • надати реквізити рахунку, відкритого в іншій фінустанові на ім’я клієнта;
  • документи, де підтверджується повноваження розпоряджатись рахунками;
  • документи, де посвідчується особа;
  • документ, де засвідчується реєстрація у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
  • написати заяву про перерахунок коштів.

 

ПриватБанк скарги
Відповідь банку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на низку проблем, з якими стикаються під час користування послугами, зокрема, на блокування карток за неіснуючою заборгованістю. У банку пояснили, у яких випадках відбувається блокування рахунків.

Також ми писали, що клієнтка "ПриватБанку" звинуватила фінустанову у порушенні її прав як споживача через блокування всіх рахунків. Жінка заявила, що такими діями банк підриває довіру громадян до фінансових установ, і збирається притягнути до відповідальності.

зарплати ПриватБанк банки банківські карти гроші банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 На Львівщині курсант був відсутній на службі кілька годин — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки через затори вранці

07:01 ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:40 Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

06:30 Ціни на пшеницю в Україні почали різко зростати — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:10 Українцям назвали розмір пенсії при зарплаті 8 тис. грн

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми зі зниженням кредитного ліміту

05:35 У Київській та низці інших областей оголошено тривогу через "Шахеди"

07:21 На Львівщині курсант був відсутній на службі кілька годин — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки через затори вранці

07:01 ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:40 Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

06:30 Ціни на пшеницю в Україні почали різко зростати — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:10 Українцям назвали розмір пенсії при зарплаті 8 тис. грн

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми зі зниженням кредитного ліміту

05:35 У Київській та низці інших областей оголошено тривогу через "Шахеди"

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Text

11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію