ПриватБанк объяснил, когда может заблокировать счет

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на ряд проблем, с которыми сталкиваются при пользовании услугами, в частности, на блокирование карточек по несуществующей задолженности. В банке объяснили, в каких случаях происходит блокировка счетов.

Соответствующая жалоба размещена на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Проблемы клиентов в ПриватБанке

Одна из клиенток государственного банка написала, что финучреждение иногда блокирует карты без объяснений, а иногда деньги "зависают" в воздухе. Дозвониться к оператору — отдельное испытание от ПриватБанка.

Так, клиентская поддержка оставляет желать лучшего: чтобы с оператором связаться — "понадобится пол дня". В то же время, нареканий на работу самих представителей банка нет.

"ПриватБанк — это настоящее испытание для нервов. Чтобы дождаться ответа оператора, нужно пройти через семь кругов ада: постоянно перенаправляют на разные меню, и это занимает вечность. Проблемы с обслуживанием постоянны — то блокируют карточки без объяснений, то деньги зависают в воздухе. Один раз пришлось ждать больше полутора часов, чтобы деньги вернулись на счет, хотя это был перевод на другой банк, но спасибо, что хотя бы вернули. Еще и перед тем, как связаться с банком робот постоянно спрашивает одну и ту же информацию по несколько раз, что очень раздражает", — написала клиентка.

Украинка подчеркнула, что раньше пользовалась только ПриватБанком, однако планирует перейти на услуги другого банка.

"Полностью перейду на моно, потому что нервов не хватает. А еще получаю какие-то несуразные сообщения о задолженности, хотя никакой задолженности у меня нет. Можно было бы поставить меньше 1 звезды поставила бы!" — добавила она.

Жалоба в ПриватБанке. Источник: Минфин

Объяснение представителей ПриватБанка

В банке объяснили, что операция действительно может блокироваться, которая проводится с картой ПриватБанка. Это может произойти в случае дополнительной проверки в службе безопасности.

"Извините за неудобства. Любая операция, проводимая с картой ПриватБанка, может проходить дополнительную проверку в службе безопасности. Служба безопасности принимает решение, предоставлять разрешение на проведение или нет. Операцию расценили как высокорисковую. По каким критериям проводятся проверки — не сообщается, чтобы избежать возможности обойти эти ограничения", — отметили в финучреждении.

Там добавили, что на главном сайте банка в условиях и правилах указано, что клиент дает свое согласие, что банк может блокировать возможность пользования картой при осуществлении рисковых операций, на основании внутренних процедур финучреждения, а также операционных правил международных платежных систем.

"Для удобства и сбережения вашего времени, при обращении в поддержку, мы предлагаем вам выбрать ваш вопрос в автоматизированной форме, где вы сразу можете получить ответ на ваш вопрос. Или описать ваш вопрос в полном объеме и дальше действовать по подсказкам помощника", — сообщили представители банка.

Ответ ПриватБанка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиент государственного "ПриватБанка" пожаловался на потерю с карты средств заработной платы. Деньги были списаны банкоматом, однако не выданы.

Ранее клиенты ПриватБанка сообщали о случаях, когда с их карт исчезают большие суммы средств, как личных, так и кредитных. Один из пострадавших рассказал, что с его зарплатной и кредитной карт было снято 50 тысяч гривен без получения каких-либо уведомлений или подтверждений транзакции.