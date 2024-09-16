ПриватБанк пояснив, як шахраї крадуть гроші з рахунків клієнтів

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного ПриватБанку повідомляють про випадки, коли з їхніх карток зникають великі суми коштів, як особистих, так і кредитних. Один із постраждалих розповів, що з його зарплатної та кредитної карток було знято 50 тисяч гривень без отримання будь-яких сповіщень або підтверджень транзакції.

Відповідна скарга розміщена на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Деталі скарги

Один із клієнтів ПриватБанку висловив здивування тим, що служба безпеки банку не тільки не заблокувала підозрілу транзакцію, але й зовсім не відреагувала на неї.

"Питання, до працівників банку: чому, служба безпеки банку, пропустила дану процедуру, чому не було сповіщення, про транзакції, і як невідомі персони змогли скористатися коштами обох карток?", — пише клієнт.

Фахівці ПриватБанку зазначають, що шахраї стають дедалі винахідливішими та можуть отримувати інформацію про картки не напряму, а за допомогою складніших схем. У зв’язку з цим клієнтам рекомендують бути пильними та суворо дотримуватись правил безпечного користування платіжними картками.

"Оплата в інтернеті можлива за умови володіння даними картки, як то СVV код і термін дії разом з номером картки. Дану інформацію шахраї могли отримати не тільки з необережності, а й більш витонченими методами (наприклад, камери спостереження на касах магазину і недобросовісні охоронці, ненадійні сайти тощо)", — йдеться у повідомленні.

Скриншот: Мінфін

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк за неіснуючою заборгованістю обмежив права клієнта, закривши кредитний ліміт. Українець обурений, адже, перевіривши себе в Українському бюро кредитних історій (УБКІ), жодного боргу не виявив.

Ми також писали, що клієнт державного ПриватБанку поскаржився на втрату з картки коштів заробітної плати. Гроші були списані банкоматом, однак не видані.