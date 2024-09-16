ПриватБанк пояснив, як шахраї крадуть гроші з рахунків клієнтів

Клієнти ПриватБанку скаржаться на махінації з картками — банк пояснив, чому зникають гроші
Клієнти державного ПриватБанку повідомляють про випадки, коли з їхніх карток зникають великі суми коштів, як особистих, так і кредитних. Один із постраждалих розповів, що з його зарплатної та кредитної карток було знято 50 тисяч гривень без отримання будь-яких сповіщень або підтверджень транзакції.
Відповідна скарга розміщена на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.
Деталі скарги
Один із клієнтів ПриватБанку висловив здивування тим, що служба безпеки банку не тільки не заблокувала підозрілу транзакцію, але й зовсім не відреагувала на неї.
"Питання, до працівників банку: чому, служба безпеки банку, пропустила дану процедуру, чому не було сповіщення, про транзакції, і як невідомі персони змогли скористатися коштами обох карток?", — пише клієнт.
Фахівці ПриватБанку зазначають, що шахраї стають дедалі винахідливішими та можуть отримувати інформацію про картки не напряму, а за допомогою складніших схем. У зв’язку з цим клієнтам рекомендують бути пильними та суворо дотримуватись правил безпечного користування платіжними картками.
"Оплата в інтернеті можлива за умови володіння даними картки, як то СVV код і термін дії разом з номером картки. Дану інформацію шахраї могли отримати не тільки з необережності, а й більш витонченими методами (наприклад, камери спостереження на касах магазину і недобросовісні охоронці, ненадійні сайти тощо)", — йдеться у повідомленні.
Що ще треба знати
Нагадаємо, ПриватБанк за неіснуючою заборгованістю обмежив права клієнта, закривши кредитний ліміт. Українець обурений, адже, перевіривши себе в Українському бюро кредитних історій (УБКІ), жодного боргу не виявив.
Ми також писали, що клієнт державного ПриватБанку поскаржився на втрату з картки коштів заробітної плати. Гроші були списані банкоматом, однак не видані.
Читайте Новини.LIVE!