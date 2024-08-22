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ПриватБанк блокирует счета за переводы "отпускных" на зарплатные карты — детали

22 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк снова блокирует счета за перевод денег на зарплатные карты
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Госфинучреждение "ПриватБанк" в рамках финмониторинга продолжает массово блокировать счета и разрывать сотрудничество с клиентами. При этом может расценить поступление на счет "отпускных" как рисковые доходы.

О таком случае рассказал один из клиентов на портале Минфин, где можно оставлять жалобы на работу банков.

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Подробнее о блокировке карты за "отпускные"

Как известно, финмониторинг — это деятельность банка по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. В случае обнаружения подозрительных операций финучреждение наделено правом прекращать сотрудничество с клиентами.

Так, украинец рассказал, что из-за перевода на его зарплатную карту средств за отпуск с ним прекратили сотрудничество. Мужчина собирается подавать в суд, ведь возмущен таким отношением к клиентам.

"Зачислили средства за отпуск, целевая выплата и банк это расценил как риск ну… расторжение договора и хорошо. Так еще средства не возвращают, надо больше времени… Буду подавать иск в суд. P. S. Банк мне ответ шаблонный не нужен, а люди пусть видят какое отношение к клиентам", — говорится в сообщении.

В ПриватБанке попросили перейти в частные сообщения для решения вопроса.

За что банк может заблокировать счет

Объемы критериев, по которым банки имеют право инициировать проверку клиентов, достаточно обширны. Однако есть основные из них, которые, безусловно, станут основанием для проведения финмониторинга:

  • осуществляются постоянные переводы за границу или поступают переводы из-за границы;
  • осуществление транзакций с азартными играми и лотереями;
  • клиент связан с Россией или Белоруссией;
  • клиенты зарегистрированы по адресу массовой регистрации/адрес регистрации вымышлен;
  • размер расходов превышает размер поступлений на счет;
  • поступления средств от виртуальных активов (криптовалюты) на сумму более 30 тыс. грн;
  • регулярное поступление переводов и мгновенное обналичивание;
  • клиент переводит/получает средства, размер которых превышает указанный личный лимит.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк упростил интернет-предпринимателям продажу товаров. Банк запустил обновленный функционал "Оплаты по частям".

Ранее мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно берутся решать такие проблемы граждан.

зарплаты ПриватБанк деньги банки счета

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