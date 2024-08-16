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Клієнтці ПриватБанку не повертають 500 гривень — що трапилося

16 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк не поспішає повертати клієнтці 500 гривень — як не втратити гроші
Поповнення рахунку в терміналі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть не дорахуватися грошей під час поповнення рахунку у терміналах самообслуговування. Таке може трапитися у разі відключення електроенергії — у результаті збою пристрій може не зарахувати необхідну суму.

Про такий випадок повідомляє клієнтка фінустанови на порталі "Мінфін".

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Як йдеться у повідомленні, жінка поповнювала рахунок у сумі 20,5 тис. гривень. На останніх 500 гривнях вимкнули світло і термінал самообслуговування купюру забрав, однак не встиг зарахувати.

Вона звернулася до співробітників банку на "гарячу лінію" з такою проблемою, де її запевнили, що з часом гроші надійдуть на рахунок. Відтоді минув час, однак цього так і не сталося.

"Вимкнули світло і 500 гривень залишились в банкоматі, вони не встигли зарахуватися. Коли тебе запевнили, що гроші точно зарахують. Коли ти розумієш, що операція не відбулася, але тобі кажуть не переймайтеся, гроші точно надійдуть. Тричі перепитала, отримала впевнену відповідь гарячої лінії, що все зарахується. І от нічого не зарахувалося, хтось вкрав в тебе гроші, а ПриватБанку повністю ***", — зазначає клієнтка.

Жінка обурена, що її ввели в оману працівники банку, не давши гарантії про повернення грошей, не несуть відповідальності. Оскільки у банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян, вона вбачає єдиний позитив у цій ситуації у тому, що могла втратити й більшу суму.

"В тебе нема гарантій, люди не відповідають за свої слова, не несуть ніякі покарання. Співробітники можуть тільки пообіцяти, налапшати. Слава Богу, я встигла положити основну суму, а не залишила в банкоматі 20000. Так, 500 — не великі гроші, але це класний індикатор. Навіть на такій сумі тобі не пішли на зустріч, не розібралися, не повернули. Розчарування", — наголосила клієнтка.

Відповідь ПриватБанку

На порталі представники фінустанови відреагували на повідомлення, зазначивши, що спробують допомогти вирішити питання.

"Наші спеціалісти вже перевіряють інформацію та розбираються в ситуації, за результатами розгляду якої додатково Вас проінформуємо в особисті повідомлення. Вибачте за створені незручності", — йдеться у відповіді банку.

 

ПриватБанк скарги
Звернення до ПриватБанку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" пропонує своїм клієнтам удвічі знижені тарифи. Йдеться про здійснення грошових переказів з валютних карток на закордонні картки в усьому світі.

ПриватБанк і Універсал Банк (monobank), найбільші емітенти платіжних карток в Україні, закрили 80 тисяч карток у першому півріччі 2024 року. Ці картки використовувалися для шахрайських схем дропами.

ПриватБанк банки банківські карти фінанси гроші банківські рахунки

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