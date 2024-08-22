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ПриватБанк блокує рахунки за перекази "відпускних" на зарплатні картки — деталі

22 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк знову блокує рахунки за переказ грошей на зарплатні картки
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Держфінустанова "ПриватБанк" в рамках фінмоніторингу продовжує масово блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами. При цьому може розцінити надходження на рахунок "відпускних" як ризикові доходи.

Про такий випадок розповів один із клієнтів на порталі "Мінфін", де можна лишати скарги на роботу банків.

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Як відомо, фінмоніторинг — це діяльність банку із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. У разі виявлення підозрілих операцій фінустанова наділена правом припиняти співпрацю з клієнтами.

Так, українець розповів, що через переказ на його зарплатну картку коштів за відпустку з ним припинили співпрацю. Чоловік збирається подавати до суду, адже обурений таким ставленням до клієнтів.

"Зарахували кошти за відпустку, цільова виплата і банк це розцінив як ризик ну …розірвання договору і добре. Так ще ж кошти не повертають, треба більше часу… Буду подавати позов до суду. P. s. Банк мені відповідь шаблонна не потрібна, а люди нехай бачать яке ставлення до клієнтів", — йдеться у повідомленні.

У ПриватБанку попросили перейти у приватні повідомлення для вирішення питання.

За що банк може заблокувати рахунок

Обсяги критеріїв, за якими банки мають право ініціювати перевірку клієнтів доволі обширні. Однак є основні з них, які беззаперечно стануть підставою для проведення фінмоніторингу:

  • здійснюються постійні перекази за кордон або надходять перекази з-за кордону;
  •  здійснення транзакцій з азартними іграми та лотереями;
  • клієнт пов’язаний з Росією або Білоруссю;
  • клієнти зареєстровані за адресою масової реєстрації /адреса реєстрації вигадана;
  • розмір витрат перевищує розмір надходжень на рахунок;
  •  надходження коштів від віртуальних активів (криптовалюти) на суму більш ніж 30 тис. грн;
  • регулярне надходження переказів та миттєве переведення в готівку;
  • клієнт переказує/отримує кошти, розмір яких перевищує вказаний особистий ліміт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк спростив інтернет-підприємцям продаж товарів. Банк запустив оновлений функціонал "Оплати частинами".

Раніше ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої  суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.

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