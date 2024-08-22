ПриватБанк знову блокує рахунки за переказ грошей на зарплатні картки

ПриватБанк блокує рахунки за перекази "відпускних" на зарплатні картки — деталі
Держфінустанова "ПриватБанк" в рамках фінмоніторингу продовжує масово блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами. При цьому може розцінити надходження на рахунок "відпускних" як ризикові доходи.
Про такий випадок розповів один із клієнтів на порталі "Мінфін", де можна лишати скарги на роботу банків.
Детальніше про блокування картки за "відпускні"
Як відомо, фінмоніторинг — це діяльність банку із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. У разі виявлення підозрілих операцій фінустанова наділена правом припиняти співпрацю з клієнтами.
Так, українець розповів, що через переказ на його зарплатну картку коштів за відпустку з ним припинили співпрацю. Чоловік збирається подавати до суду, адже обурений таким ставленням до клієнтів.
"Зарахували кошти за відпустку, цільова виплата і банк це розцінив як ризик ну …розірвання договору і добре. Так ще ж кошти не повертають, треба більше часу… Буду подавати позов до суду. P. s. Банк мені відповідь шаблонна не потрібна, а люди нехай бачать яке ставлення до клієнтів", — йдеться у повідомленні.
У ПриватБанку попросили перейти у приватні повідомлення для вирішення питання.
За що банк може заблокувати рахунок
Обсяги критеріїв, за якими банки мають право ініціювати перевірку клієнтів доволі обширні. Однак є основні з них, які беззаперечно стануть підставою для проведення фінмоніторингу:
- здійснюються постійні перекази за кордон або надходять перекази з-за кордону;
- здійснення транзакцій з азартними іграми та лотереями;
- клієнт пов’язаний з Росією або Білоруссю;
- клієнти зареєстровані за адресою масової реєстрації /адреса реєстрації вигадана;
- розмір витрат перевищує розмір надходжень на рахунок;
- надходження коштів від віртуальних активів (криптовалюти) на суму більш ніж 30 тис. грн;
- регулярне надходження переказів та миттєве переведення в готівку;
- клієнт переказує/отримує кошти, розмір яких перевищує вказаний особистий ліміт.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк спростив інтернет-підприємцям продаж товарів. Банк запустив оновлений функціонал "Оплати частинами".
Раніше ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.
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