Блокировка счетов в ПриватБанке — потерять деньги можно за одно действие

Телефон в руках. Фото: Unplush

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать счета клиентов. При этом потерять доступ к собственным средствам можно даже при одном действии.

Об этом сообщается на специализированном форуме Minfin.

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Как говорится в одной из жалоб на портале, клиент ПриватБанка проигнорировал просьбу финучреждения обновить персональную информацию и вскоре потерял доступ к собственным средствам.

При этом уведомление о такой необходимости не содержало никаких сроков. Однако банк решил в одностороннем порядке расторгнуть договор.

"27 декабря в Приват24 появилось всплывающее сообщение, что нужно пройти актуализацию данных и кнопка "Напомнить позже". Сроков, когда это нужно сделать, конечно, не было. Через Дію актуализировать не удалось (произошла ошибка). Решил сходить в отделение с Нового года и пройти эту актуализацию. Но 1 января Приват поздравил с Новым Годом расторжением договора в одностороннем порядке без возможности обжаловать данное решение", — говорится в сообщении.

Ответ ПриватБанка

Представители финучреждения отреагировали на жалобу, отметив, что банк обязан обновлять данные, однако в случае отказа клиента — имеет полное право расторгнуть договор.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В настоящее время ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", — отметили в банке.

В финучреждении уточнили, что нужно сделать для перечисления денег на другой счет. Для этого сам клиент или его представитель должен обратиться в офис банка. Перечисление производят на основе:

поданных реквизитов счета, открытого в другом банке на имя клиента;

предоставленных документов, где подтверждается полномочие распоряжаться соответствующими счетами;

документов, удостоверяющих личность;

документов, удостоверяющих регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и содержащих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заявления о перечислении остатков денег.

Источник: Минфин

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