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ПриватБанк блокирует счета украинкам с детьми за границей

8 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк лишает доступа к счетам беженцев с детьми.
Банковская карта. Фото: Новини .LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "ПриватБанк" блокирует без предупреждений и объяснений счета клиентов, которые с детьми вынужденно находятся за границей из-за войны. Граждане жалуются на циничные действия финучреждения.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Как отмечает одна из клиенток, которая находится за границей с детьми, ПриватБанк без уведомления и объяснения причин заблокировал все счета и доступ к мобильному приложению "Приват24".

"В один прекрасный день, а именно 06/08/2024, я не смогла зайти в приложение "Приват24" "по соображениям безопасности", — написала она.

Женщина обратилась в онлайн-чат на официальном сайте финучреждения, где неожиданно для себя узнала, что ПриватБанк разорвал с ней отношения, заблокировав все счета с денежными средствами без объяснений и возможности забрать собственные деньги.

В качестве альтернативы предложили получить средства, оставшиеся на счете, придя в отделение. Посоветовали заполнить много бумаг и ждать перевода средств на реквизиты другого банка. Только как это сделать беженке с двумя детьми, в банке не сообщили. Клиентка возмущена такими действиями и считает это мошенничеством на уровне государства.

"Хочу уточнить, что я, как и сотни тысяч женщин Украины, сейчас нахожусь за границей с двумя маленькими детьми. И у меня нет никакой возможности приехать и написать заявление на возврат своих средств. Что делать в такой ситуации? Неизвестно. Какую оценку, у том числе правовую, дать таким действиям руководства ведущего банка? Это откровенный грабеж?" — говорится в жалобе.

Она добавила, что в онлайн-чате ПриватБанка операторы были не слишком вежливы, общение было безрезультатным и ответов на вопросы нет: почему это произошло и как ей, не имея возможности приехать в Украину в ближайшее время, забрать свои средства.

"Так может вы, руководство ПриватБанка, сначала предоставите возможность забрать средства со счета, а потом будете расторгать договор??? На то и расчет, что многие, как и я, пока не могут приехать в отделение и написать заявление? А деньги остаются вам бессрочным и беспроцентным депозитом?" — подчеркнула украинка.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

 

Реакция представителей ПриватБанка

В финучреждении отреагировали на обращение, отметив, что банк работает исключительно в рамках действующего законодательства и согласно нормативно-правовым актам Национального банка Украины (НБУ), регулирующим отношения в сфере банковской деятельности. Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и полностью отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финмониторинга в Украине.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", — говорится в сообщении.

В ПриватБанке дали стандартное пояснение на очередную жалобу о блокировании средств, отметив, что клиент может вывести деньги на счет другого банка.

Для перечисления средств на счетах клиенту или представителю следует обратиться в любое отделение банка, предоставив:

  • реквизиты счета, открытого в другом банке по имени клиента;
  • документы, где подтверждается полномочие распоряжаться счетами;
  • документы, где удостоверяется личность;
  • документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • заявление о перечислении остатков денежных средств.

 

ПриватБанк жалобы
Скриншот ответа банка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбэков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на потерю доступа к счетам под предлогом обвинений других клиентов. Поэтому они остаются за границей без денег и карточек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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