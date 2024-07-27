ПриватБанк заробляє на донатах для ЗСУ — що треба знати про послугу Конверт

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на те, що банк заробляє на донатах для української армії, стягуючи комісію за послугою "Конверт". Тоді як у рекламі вказується, що це — гарний та зручний спосіб збирати донати.

Про це повідомляється на порталі Minfin, де можна залишити відгуки про роботу фінустанов.

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Детальніше про стягнення відсотків з донатів ПриватБанком

В одній зі скарг клієнтки фінустанови йдеться, що ПриватБанк заробляє на розрекламованій послузі "Конверти" для волонтерських зборів.

Вона розповіла, що була здивована, дізнавшись про стягнення відсотків із переказу коштів на реабілітацію одного з учасників бойових дій.

"ПриватБанк створив послугу "Конверт". У рекламі вказується, що це гарний та зручний спосіб збирати донати. Донатила знайомому хлопцю на реабілітацію після участі у бойових діях, банк навіть з донату взяв відсоток! Як це взагалі можливо?", — йдеться у повідомленні.

Пояснення представників ПриватБанку

У банку відреагували на повідомлення клієнтки, зазначивши, що їм шкода за свою нездатність задовольнити її очікування. Однак наголосили, що діють в рамках заявлених тарифів, кон'юнктури ринку та собівартості надання послуги.

"Тарифи встановлюються виходячи з кон'юнктури ринку, собівартості надання послуги... Шкода, що ми не змогли задовольнити ваші очікування, але ми дуже вдячні за відгук", — зазначили у фінустанові.

Також там дали посилання для ознайомлення з інформацією про тарифи. Стверджують, що вона є публічною і доступна на офіційному сайті.

Скарга клієнтки. Джерело: Мінфін

Запуск послуги "Конверти" для зборів на ЗСУ

Послугу "Конверти" для волонтерських зборів державний ПриватБанк запустив на початку 2024 року.

Як повідомляли у банку, це "зручний фінансовий інструмент, корисний як волонтерам, щоб спільно збирати донати, так і клієнтам для накопичення власних коштів".

Для того, щоб оперативно зібрати необхідну суму донатів, треба додати в конверт опис збору, зображення та поділитися "Конвертом" у соцмережах.

Як інформував банк, поповнити його можна як звичайну картку, при цьому всі учасники збору зможуть відстежувати прогрес досягнення мети зборів. З "Конверта" дозволяється витрачати кошти напряму, без переказу на картку, додавши конверт у гаманець Google Pay або Apple Pay.

Про факт стягнення з донатів для українських бійців комісії — у банку не згадували.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" переходять на обслуговування до інших фінустанов після блокування рахунків без жодних запитів на документи та пояснень. Забрати залишок коштів — теж є проблематичним.

Раніше ми писали, що державний "ПриватБанк" надав своїм клієнтам можливість здійснювати грошові перекази на закордонні картки удвічі дешевше. Діятимуть такі зміни два місяці.