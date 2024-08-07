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ПриватБанк блокує рахунки українців за кордоном через скарги інших клієнтів

7 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк може заблокувати рахунок через скарги інших клієнтів – що треба знати
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на втрату доступу до рахунків під приводом звинувачень з боку інших клієнтів. Через це вони залишаються за кордоном без грошей та карток.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна лишити відгук про роботу банків.

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Втрата доступу до рахунків ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнту, який користується послугами банку понад 10 років та регулярно сплачує податки, заблокували особистий рахунок.

Причиною назвали звинувачення з боку одного з клієнтів, якого він навіть не знає.

"Несподівано банк блокує мій особистий рахунок під приводом того, що на мою адресу є звинувачення з боку одного з клієнтів, якого я навіть не знаю, і, незважаючи на наявність усіх доказів, що вказують на те, що позивач є шахраєм, банк так і зробив, не брав до уваги паперу… Зрозуміло, що є хтось, хто наживається зсередини. Банк захищає і прикриває цих шахраїв… а коли дізналися, що ми підемо в поліцію, закрили всі рахунки і почав вигадувати різні історії. Ні совісті, ні віри, залишили мене та мою родину за кордоном без грошей, без карток..." — йдеться у скарзі.

Громадянин також розповів, що коли почав листуватися більш формальним способом електронною поштою та надсилати докази, відповідальні за це питання з метою посилення тиску закрили решту рахунків, зокрема валютні та рахунок компанії.

"Зауважте, що наявні там суми у багато разів перевищують суму, яка є предметом проблеми, і, що важливіше, був зареєстрований запит, який ми подали онлайн, щоб отримати офіційну заяву з поясненням причини закриття основного рахунка для використання в поліцію та прокуратуру. Вони скасували та стерли запит, і вони посилили та змінили правило надання нам цієї заяви, як спосіб тиску та зволікання", — написав клієнт.

У ПриватБанку пообіцяли з'ясувати деталі ситуації. Водночас один із користувачів зазначив, що "схема" полягає в тому, що одна людина на платформі криптовалюти відкриває ордер на покупки і просить дозвіл на оплату через третю особу. Після згоди платник може подати в банк скаргу на те, що нібито купив товар і його не отримав, передавши в банк документ як доказ. Після чого банк може заблокувати рахунок і попросити повернути гроші, не буде приймати будь-які підтвердження та документи.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку раніше скаржилися на те, що банк не видає валюту нового зразку. Через це проблематично зняти кошти з валютних депозитів.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми з пільговою іпотечною програмою "єОселя". Банк зволікає з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплачених авансових коштів власникам житла.

ПриватБанк банки банківські карти рахунки закордон

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