ПриватБанк може заблокувати рахунок через скарги інших клієнтів – що треба знати

ПриватБанк блокує рахунки українців за кордоном через скарги інших клієнтів
Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на втрату доступу до рахунків під приводом звинувачень з боку інших клієнтів. Через це вони залишаються за кордоном без грошей та карток.
Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна лишити відгук про роботу банків.
Втрата доступу до рахунків ПриватБанку
Як зазначається в одному з повідомлень, клієнту, який користується послугами банку понад 10 років та регулярно сплачує податки, заблокували особистий рахунок.
Причиною назвали звинувачення з боку одного з клієнтів, якого він навіть не знає.
"Несподівано банк блокує мій особистий рахунок під приводом того, що на мою адресу є звинувачення з боку одного з клієнтів, якого я навіть не знаю, і, незважаючи на наявність усіх доказів, що вказують на те, що позивач є шахраєм, банк так і зробив, не брав до уваги паперу… Зрозуміло, що є хтось, хто наживається зсередини. Банк захищає і прикриває цих шахраїв… а коли дізналися, що ми підемо в поліцію, закрили всі рахунки і почав вигадувати різні історії. Ні совісті, ні віри, залишили мене та мою родину за кордоном без грошей, без карток..." — йдеться у скарзі.
Громадянин також розповів, що коли почав листуватися більш формальним способом електронною поштою та надсилати докази, відповідальні за це питання з метою посилення тиску закрили решту рахунків, зокрема валютні та рахунок компанії.
"Зауважте, що наявні там суми у багато разів перевищують суму, яка є предметом проблеми, і, що важливіше, був зареєстрований запит, який ми подали онлайн, щоб отримати офіційну заяву з поясненням причини закриття основного рахунка для використання в поліцію та прокуратуру. Вони скасували та стерли запит, і вони посилили та змінили правило надання нам цієї заяви, як спосіб тиску та зволікання", — написав клієнт.
У ПриватБанку пообіцяли з'ясувати деталі ситуації. Водночас один із користувачів зазначив, що "схема" полягає в тому, що одна людина на платформі криптовалюти відкриває ордер на покупки і просить дозвіл на оплату через третю особу. Після згоди платник може подати в банк скаргу на те, що нібито купив товар і його не отримав, передавши в банк документ як доказ. Після чого банк може заблокувати рахунок і попросити повернути гроші, не буде приймати будь-які підтвердження та документи.
Що ще варто знати
Нагадаємо, клієнти ПриватБанку раніше скаржилися на те, що банк не видає валюту нового зразку. Через це проблематично зняти кошти з валютних депозитів.
Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми з пільговою іпотечною програмою "єОселя". Банк зволікає з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплачених авансових коштів власникам житла.
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