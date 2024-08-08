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ПриватБанк блокує рахунки українкам з дітьми за кордоном

8 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк позбавляє доступу до рахунків біженців з дітьми — деталі скарги
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" блокує без попереджень та пояснень рахунки клієнтів, які з дітьми вимушено перебувають за кордоном через війну. Громадяни скаржаться на цинічні дії фінустанови.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де можна лишати відгуки про роботу банків.

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Блокування рахунків біженців у ПриватБанку

Як зазначає одна з клієнток, яка перебуває за кордоном з дітьми, ПриватБанк без повідомлення та пояснення причин заблокував усі рахунки та доступ до мобільного застосунку "Приват24".

"Одного чудового дня, а саме 06/08/2024 я не змогла зайти до додатка "Приват24" з міркувань безпеки", — написала вона.

Жінка звернулась в онлайн-чат на офіційному сайті фінустанови, де несподівано для себе дізналася, що ПриватБанк розірвав з нею відносини, заблокувавши всі рахунки з коштами без пояснень та можливості забрати власні гроші.

Як альтернативу запропонували отримати кошти, що залишилися на рахунку, прийшовши у відділення. Порадили заповнити багато паперів і чекати переказу коштів на реквізити іншого банку. Тільки як це зробити жінці-біженці з двома дітьми, у банку не повідомили. Клієнтка обурена такими діями і вважає це шахрайством на рівні держави.

"Хочу уточнити, що я, як і сотні тисяч жінок України, зараз перебуваю за кордоном з двома маленькими дітьми. І я не маю жодної можливості приїхати і написати заяву на повернення своїх коштів. Що робити у такій ситуації? Невідомо. Яку оцінку, у тому числі правову, дати таким діям керівництва провідного банку України? Це шахрайство? Відвертий грабіж? Пинок у бік жінок із зони бойових дій, змушених покинути свої будинки і тепер, за волею власників банку, втратити свої скромні кошти на життя?" — йдеться у скарзі.

Вона додала, що в онлайн-чаті ПриватБанку оператори були не надто ввічливі, спілкування було безрезультатне і відповіді на запитання: чому це сталося і як їй, не маючи можливості приїхати до України найближчим часом, забрати свої кошти.

"Так може ви, керівництво ПриватБанку, спочатку надасте можливість забрати кошти з рахунку, а потім розриватимете договір??? Чи на те й розрахунок, що багато хто, як і я, поки що не може приїхати до відділення і написати заяву? А гроші залишаються вам безстроковим та безвідсотковим депозитом?" — наголосила українка.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

 

Реакція представників ПриватБанку

У фінустанові відреагували на звернення, зазначивши, що банк працює виключно в рамках чинного законодавства та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України (НБУ), що регулюють відносини у сфері банківської діяльності. Всі заходи здійснюють відповідно до внутрішніх процедур і цілком відповідають вимогам, що стосуються безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в Україні.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Наразі ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку", — йдеться у повідомленні.

У ПриватБанку дали стандартне пояснення на чергову скаргу про блокування коштів, зазначивши, що клієнт може вивести гроші  на рахунок іншого банку.

Для перерахування коштів на рахунках, клієнту чи представнику потрібно звернутись у будь-яке відділення банку, надавши:

  • реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;
  • документи, де підтверджується повноваження розпоряджатись рахунками;
  • документи, де посвідчується особа;
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • заяву про перерахування залишків грошових коштів.

 

ПриватБанк скарги
Скриншот відповіді банку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк та міжнародна платіжна система Payoneer запустили нову програму кешбеків для клієнтів. В її рамках можна отримати до 25 тис. грн.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на втрату доступу до рахунків під приводом звинувачень з боку інших клієнтів. Через це вони залишаються за кордоном без грошей та карток.

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07:49 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску зафіксовано затори

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