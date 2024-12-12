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ПриватБанк блокирует счета некоторым волонтерам — причины

12 декабря 2024 07:10
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк заблокировал счет волонтеру за сбор донатов на дроны
Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном финучреждении "ПриватБанк" блокируют счета некоторым гражданам, собирающим средства на дроны для украинских военных. В банке дали объяснение, почему вынуждены идти на такой шаг.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин, где можно оставлять вопросы к банкам.

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Как отметил клиент банка, он — волонтер, имел карту в финучреждении, где был открыт сбор донатов для военнослужащих. Передал в финучреждение все необходимые документы для предоставления статуса волонтера, но после длительного рассмотрения счет заблокировали.

"Собирал деньги через соцсети и покупал дроны для ВСУ. ПриватБанк увидел, что на мою карточку Приват идут деньги и спросил меня, что это за деньги? Я объяснил банку, что я начал заниматься волонтерством. Предоставил банку все документы на волонтерство. Объяснил, откуда поступают деньги. Показал, куда я их потом трачу. Предоставил банку чеки, что я покупал дроны для ВСУ. Попросил ПриватБанк предоставить мне статус волонтера и разрешить принимать донаты на карту ПриватБанка. Банк долго рассматривал мою заявку на волонтерство №1593317... Я позвонил на горячую линию и спросил, могу ли я принимать донаты на карточку? ПриватБанк сказал, что да! Мне установил лимит на зачисление средств 1 млн грн в месяц. То есть ПриватБанк уже дал добро на сбор донатов на карту, подняв мне лимит. Но решение о предоставлении мне статуса волонтера в ПриватБанке еще не было принято, потому что профильный специалист еще работал с моими документами. Через 5 дней моя карта блокируется ПриватБанком", — сообщил он.

Так, мужчина получил сообщение в "Приват24" о том, что его операции по карте банк расценил как рисковые, поэтому карточку заблокировали и разорвали отношения. Гражданин возмущен, ведь на все поступления и расходы есть подтверждение.

"Что противоправного я сделал? Разве волонтерство запрещено законом в Украине? Все документы есть. Все предоставил банку. Все объяснил в письменной форме. Даже просто карту ПриватБанка я иметь теперь не могу. Мне действительно страшно. Куда катится эта страна? Если человек просто не может делать добрые дела. Это страшно! У нашей страны нет будущего. ПриватБанк — это отвратительно!", — подчеркнул мужчина.

 

ПриватБанк
Обращение. Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка

В банке ответили на уведомление, отметив, что работают в рамках действующего законодательства и руководствуются нормативно-правовыми актами Национального банка. Предпринятые меры отвечают требованиям безопасности и соблюдению правил финансового мониторинга в стране.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В настоящее время ваше обслуживание ограничено", — сообщили в финучреждении, не уточнив деталей нарушения.

В то же время при расторжении деловых отношений клиенту предоставлено право перевода остатков средств в другой банк. Для этого нужно обратиться в любое отделение банка, предоставив:

  • реквизиты счета, открытого в другом банке по имени клиента;
  • документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физических лиц-налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • заявление о перечислении остатка средств.

Ужесточение контроля за финансовыми операциями

Стоить отметить, что 10 декабря украинские банки подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", предусматривающий новые более жесткие лимиты на финансовые операции клиентов в течение одного месяца. Соответствующий документ призван усилить контроль.

В случае присвоения клиенту "низкого" или "среднего" риска — будут действовать следующие лимиты на переводы:

  • с 1 февраля 2025 года — 150 тыс. грн;
  • с 1 июня 2025 года — 100 тыс. грн.

С высоким риском — граждане не смогут переводить более 50 тыс. грн ежемесячно.

Как известно, с 1 октября 2024 года действует лимит в 150 тыс. грн, установленный регулятором, на переводы между физическими лицами. В финучреждении уточнили, что лимит не коснется перевода средств между несколькими счетами клиента. А также:

  • волонтеров, зарегистрированных в банке;
  • клиентов, которые представят подтверждение источников доходов.

Напомним, в ПриватБанке ранее рассказали, что под новый лимит, введенный НБУ в октябре текущего года, попали также волонтеры. Но лишь части из них коснутся ограничения на p2p-переводы.

Ранее мы писали, что банки будут проверять всех граждан по новым критериям. Также начнут вводить усиленные ограничения на платежи и переводы.

ПриватБанк банки волонтеры счета донат

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