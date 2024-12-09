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Клієнтам ПриватБанку блокують рахунки під час онлайн-шопінгу

9 грудня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Блокування карток ПриватБанку — клієнти скаржаться на безпідставні дії
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Користувачі українських банків стикаються з проблемами під час здійснення онлайн-розрахунків. Так, за словами однієї з клієнток державного ПриватБанку, її картку несподівано заблокували в процесі покупки подарунка до Різдва.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Деталі скарги

Жінка повідомила, що після блокування рахунку виконала всі інструкції, ввела запитувані коди, але ПриватБанк почав вимагати підтвердження пін-коду, яким вона ніколи не користувалася. Спроби звернутися в службу підтримки закінчилися безрезультатно: доступ до мобільного додатка заблокований, а форма для підтвердження адреси вказує на "неіснуючу вулицю". Клієнтка обурена, адже через дії банку вона не змогла завершити важливу покупку.

Представники банку пояснили, що для отримання нового пін-коду клієнт може:

  • Відправити SMS (вартість за тарифами оператора) з текстом PIN+1234 на номер +380920003700, де PIN — три латинські букви, а 1234 — останні 4 цифри картки. У відповідь клієнт отримає новий пін-код.
  • Змінити пін-код через робота за номером 3700 (за умови перебування в Україні).

Банк також запевнив, що готовий більш детально розібратися в ситуації та чекає зворотнього зв'язку від клієнтки в особистих повідомленнях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк поділився рекомендаціями, як уникнути ризику втрати грошей під час використання банкоматів. Подібні проблеми все частіше турбують клієнтів не лише цього банку, але й інших фінансових установ.

Ми також писали, що в ПриватБанку пояснили, як клієнти, зокрема ті, хто перебувають за кордоном, можуть змінити номер телефону, прив'язаний до їхнього рахунку. Це питання стало актуальним для багатьох користувачів, які зіштовхнулися з проблемою втрати доступу до старого номера.

ПриватБанк банки банківські карти скарги блокування

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