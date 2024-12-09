Блокування карток ПриватБанку — клієнти скаржаться на безпідставні дії

Клієнтам ПриватБанку блокують рахунки під час онлайн-шопінгу
Користувачі українських банків стикаються з проблемами під час здійснення онлайн-розрахунків. Так, за словами однієї з клієнток державного ПриватБанку, її картку несподівано заблокували в процесі покупки подарунка до Різдва.
Про це йдеться на порталі "Мінфін".
Деталі скарги
Жінка повідомила, що після блокування рахунку виконала всі інструкції, ввела запитувані коди, але ПриватБанк почав вимагати підтвердження пін-коду, яким вона ніколи не користувалася. Спроби звернутися в службу підтримки закінчилися безрезультатно: доступ до мобільного додатка заблокований, а форма для підтвердження адреси вказує на "неіснуючу вулицю". Клієнтка обурена, адже через дії банку вона не змогла завершити важливу покупку.
Представники банку пояснили, що для отримання нового пін-коду клієнт може:
- Відправити SMS (вартість за тарифами оператора) з текстом PIN+1234 на номер +380920003700, де PIN — три латинські букви, а 1234 — останні 4 цифри картки. У відповідь клієнт отримає новий пін-код.
- Змінити пін-код через робота за номером 3700 (за умови перебування в Україні).
Банк також запевнив, що готовий більш детально розібратися в ситуації та чекає зворотнього зв'язку від клієнтки в особистих повідомленнях.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк поділився рекомендаціями, як уникнути ризику втрати грошей під час використання банкоматів. Подібні проблеми все частіше турбують клієнтів не лише цього банку, але й інших фінансових установ.
Ми також писали, що в ПриватБанку пояснили, як клієнти, зокрема ті, хто перебувають за кордоном, можуть змінити номер телефону, прив'язаний до їхнього рахунку. Це питання стало актуальним для багатьох користувачів, які зіштовхнулися з проблемою втрати доступу до старого номера.
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