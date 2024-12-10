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Банки посилюють обмеження — в Ощадбанку розкрили деталі

10 грудня 2024 23:48
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Грошові перекази — в Ощадбанку розказали про зміни у 2025
Банкомат. Фото: Pixabay.com
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", який 10 грудня 2024 року підписали найбільші фінансові установи країни, має на меті припинити терористичну та диверсійну діяльність росіян проти фінансового сектору України. Також зміни допоможуть ускладнити життя тим, хто ухиляється від сплати податків. 

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов.

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"Зміни, які пропонуються, відповідають вимогам законодавства ЄС, куди ми рухаємося", — зауважив він. 

Представник Ощадбанку зазначив, що меморандум передбачає, що банки, які поставили підпис під документом, користуватимуться стандартизованими підходами для здійснення фінансового моніторингу. Тобто, зловмисникам не буде сенсу бігати між різними фінустановами. 

Сергій Наумов переконаний, що клієнтам, яким немає чого приховувати від банків, не варто боятися змін.

"Банки не встановлюватимуть ліміти  на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів. Ліміти не включатимуть операції переказу коштів між двома рахунками клієнта в одному банку", — йдеться у повідомленні Наумова.

До того ж у клієнтів буде змога надіслати банкам запит, щоби спробувати підвищити встановлений ліміт. Однак для цього вони мають надати документи про доходи.

Що ще варто знати 

У січні 2025 року дев’ять українських банків практикуватимуть розшарування клієнтів. Це означає, що клієнти будуть поділені на три категорії за ризиком: 

  • низький;
  • середній; 
  • високий. 

За цими критеріями банки перевірятимуть усіх громадян та вводитимуть нові обмеження на платежі та перекази. Відомо, що меморандум підписали:

  • ПриватБанк; 
  • Ощадбанк; 
  • ОТП Банк; 
  • Правекс Банк; 
  • ПУМБ 
  • Райффайзен Банк;
  • Універсал Банк (monobank);
  • Таскомбанк.

Нагадаємо, що розблокувати або заблокувати картку Ощадбанку — платна послуга. Клієнтам треба заплатити за неї від 20 до 30 грн.

Також ми розповідали, що 10 грудня українським громадянам почали надходити 1 000 гривень "Зимової єПідтримки". Гроші надходять на банківські картки "Національний кешбек". 

Ощадбанк банки грошові перекази банк обмеження

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