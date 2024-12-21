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ПриватБанк блокирует карты "Нацкешбэка" — что нужно знать

21 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
Блокировка карт Нацкешбека в ПриватБанке — кому грозит
Виртуальная карта Нацкешбека. Фото: adm.dp.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на блокировку карт "Нацкешбэка", открытых по программе "Зимова єПідтримка". В финучреждении рассказали, когда возможно снятие ограничения.

Об этом сообщается на портале "Минфин", где можно оставить отзыв о работе банков.

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Как отмечается, клиент на фоне объявления о старте государственной программы "Зимова єПідтримка" по предоставлению финансовой помощи в размере 1 тыс. гривен открыл карту "Нацкешбэка" в ПриватБанке.

Вскоре финучреждение заблокировало виртуальную карту, как и остальные карты из-за исполнительного производства. Мужчина утверждает, что его открыли безосновательно.

"Открыл карту национального кешбэка для получения зимней поддержки, банк заблокировал ее, как и другие карты на основании исполнительного производства открытого по безосновательной надписи нотариуса. На контакт банк не идет. Скорее всего, банк поделит государственные средства вместе с аферистами, так называемыми частными исполнителями. Чужие средства, а также государственной поддержки средства банк считает своими и, может, контролирующие органы им подскажут правила цивилизованного поведения", — говорится в сообщении.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

В финучреждении отреагировали на уведомление клиента, отметив, что выполнили требование наложить арест на средства. Ведь поступило соответствующее письмо о наложении ареста из-за задолженности перед исполнительной службой.

Банк руководствуется утвержденным постановлением Национального банка Украины (НБУ) от 21.01.2004 № 22.

"Это означает, что у вас есть задолженность перед исполнительной службой. Свяжитесь с исполнителем для решения этого вопроса", — говорится в сообщении.

Там объяснили, что ограничения могут быть сняты исключительно после снятия ареста. Доступ к средствам станет возможным после отмены ограничения. Речь идет о сроке от трех до десяти дней после поступления в банк соответствующего письма.

Напомним, клиенты ПриватБанка сообщили, что при перечислении средств программы "Зимова єПідтримка" на ВСУ возникают отказы. В банке объяснили, как правильно сделать донат.

Также в ПриватБанке рассказали, что когда звонят якобы представители банка с просьбой назвать данные карты, это может свидетельствовать о мошенниках. В финучреждении никогда не спрашивают такую информацию.

ПриватБанк финансовая помощь деньги банки нацкешбэк

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