ПриватБанк оставил беженку полностью без денег — подробности жалобы

Женщина возле банкомата. Фото: privatbankinfo

Государственный "ПриватБанк" заблокировал доступ ко всем счетам клиентки, которая находится за границей как беженка. Женщина возмущена цинизмом государственной политики в отношении своих граждан, ведь финучреждение не направило никакого предупреждения.

Соответствующая жалоба размещена на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Блокировка счетов ПриватБанком беженке

Как отметила клиентка, при попытке зайти в мобильное приложение "Приват24" появилось окно для авторизации. Когда попыталась авторизироваться, появилось сообщение, что услуга недоступна "в целях безопасности".

Она подумала, что за границей дополнительная безопасность самое главное, даже не предполагала, что с ней банк разорвал отношения. Это стало известно, когда позвонила оператору, где ей робот сообщил о расторжении договоренности, закрытии всех счетов и необходимости явиться в отделение банка, чтобы забрать деньги. Женщина возмущена, ведь никаких предупреждений от финучреждения не получала о каких-либо нарушениях. Прибыть в банк, учитывая то, что находится за границей и отсутствие доступа к собственным деньгам, проблематично.

"Шок. Никаких сообщений до этого я не получала.

Дохожу до оператора, никакой информации у них нет, повторили то же. Только лично прийти в отделение или доверенность, еще сказали попробовать в приложении "восстановление доверительных отношений с банком". Таких функций у меня нет, оператор только повторил, что личная явка в отделение, а если нужно узнать причины — пишите письмо в адрес корреспонденции. В каком году мы живем? Без уведомления заблокировали, это во-первых. Я, как и много украинцев, за границей, а вы говорите мне бежать в отделение? А если я приеду через год? Мне столько времени ждать, чтобы вернуть свои средства, которые нужны сейчас? Писать бумажный запрос, чтобы узнать, что вам не понравилось и идти в отделение, чтобы вы вернули мои средства?" — сообщила она.

Женщина объяснила, что не имела ни одного "неадекватного" движения по счетам, картой могла месяцами не пользоваться, иногда были оплаты за гостиницы или в торговых точках. Сейчас ей очень необходимы деньги, чтобы заплатить за проживание, но вся сумма заблокирована.

"Я даже не знаю причины. Это неадекватно. Вы не говорите причин, я даже не могу быть уверена, все ли средства на балансе сохранились, инструкций, как я могу кому-то поручить это в Украине, я тоже не вижу. Расскажите, как восстановить отношения. Расскажите причины блокировки. Окажите хоть какую-то помощь. Ждать полгода-год — это неадекватное решение", — подчеркнула украинка.

Жалоба в ПриватБанке. Источник: Минфин

Реакция ПриватБанка

В финучреждении отреагировали на жалобу беженки, отметив, что банк действительно пришел к выводу о необходимости применения ограничений. Причин блокировки карт не уточнили, только написали алгоритм действий, как осуществить перечисление средств из этого банка в другой. Другую помощь не предложили.

"Для перечисления ваших средств на счетах вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка", — сообщили в банке, назвав перечень необходимых документов.

Речь идет о предоставлении в отделение финучреждения:

новых реквизитов счета другого банка, открытого на имя клиентки;

документа, где подтверждаются полномочия распоряжаться счетами;

документа, где удостоверяется личность;

документа, удостоверяющего регистрацию в Госреестре физлиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении денег в новый банк.

Ответ ПриватБанка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, украинские студенты жалуются на работу банкоматов ПриватБанка. Украинец не смог снять 1 тыс. гривен с карты Монобанка — аппарат деньги с карты списал, однако не выдал.

Также мы писали, что военный обвинил ПриватБанк в незаконном взыскании средств. Речь идет о сумме в 12 тыс. гривен, списанной с его счета, несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых он и его семья оказались из-за войны.