ПриватБанк залишив біженку повністю без грошей — подробиці скарги

Жінка біля банкомата. Фото: privatbankinfo

Державний "ПриватБанк" заблокував доступ до всіх рахунків клієнтки, яка перебуває за кордоном як біженка. Жінка обурена цинізмом державної політики щодо своїх громадян, адже фінустанова не надіслала жодного попередження.

Відповідна скарга розміщена на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Блокування рахунків ПриватБанком біженки

Як зазначила клієнтка, під час спроби зайти у мобільний застосунок "Приват24" з'явилося вікно для авторизації. Коли спробувала авторизуватися, виникло повідомлення, що послуга недоступна "з метою безпеки".

Вона подумала, що за кордоном додаткова безпека найголовніше, навіть не припускала, що з нею банк розірвав відносини. Це стало відомо, коли зателефонувала до оператора, де їй робот повідомив про розірвання договору, закриття всіх рахунків та необхідність з'явитися у відділення банку, щоб забрати гроші. Жінка обурена, адже жодних попереджень від фінустанови не отримувала про якісь порушення. Прибути у банк, з огляду на те, що перебуває за кордоном і на відсутність доступу до власних грошей, проблематично.

"Шок. Ніяких повідомлень до цього я не отримувала.

Доходжу до оператора, ніякої інформації вони не мають, повторили те саме. Тільки особисто прийти до відділення, або довіреність, ще сказали спробувати у додатку "відновлення довірливих відносин з банком". Таких функцій в мене немає, оператор тільки повторив, що особиста явка до відділення, а якщо треба взнати причини — пишіть листа на адресу кореспонденції. В якому році ми живемо? Без сповіщення заблокували, це по-перше. Я, як багато українців, за кордоном, а ви кажете мені бігти до відділення? А якщо я приїду через рік? Мені стільки часу чекати, щоб повернути свої кошти, які потрібні зараз? Писати паперовий запит, щоб дізнатися, що вам не сподобалось, та йти до відділення, щоб ви повернули мої кошти?", — повідомила вона.

Жінка пояснила, що не мала жодного "неадекватного" руху за рахунками, карткою могла місяцями не користуватися, іноді були сплати за готелі, або в торгових точках. Зараз їй конче необхідні гроші, щоб заплатити за проживання, але вся сума заблокована.

"Я навіть не знаю причини. Це неадекватно. Ви не кажете причин, я навіть не можу бути впевненою, чи всі кошті на балансі збереглися, інструкцій, як я можу комусь доручити це в Україні, я також не бачу. Розкажіть, як відновити відносини. Розкажіть причини блокування. Надайте хоч якусь допомогу.

Чекати півроку-рік — це неадекватне рішення", — наголосила українка.

Скарга до ПриватБанку. Джерело: Мінфін

Реакція ПриватБанку

У фінустанові відреагували на скаргу біженки, зазначивши, що банк дійсно дійшов висновку про необхідність застосування обмежень. Причин блокування карток не уточнили, лише написали алгоритм дій, як здійснити перерахунок коштів з цього банку в інший. Іншої допомоги не запропонували.

"Для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку", — повідомили у банку, назвавши перелік необхідних документів.

Йдеться про надання у відділення фінустанови:

нових реквізитів рахунку іншого банку, відкритого на ім’я клієнтки;

документа, де підтверджуються повноваження розпоряджатись рахунками;

документа, де посвідчується особа;

документа, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяви про перерахунок грошей у новий банк.

Відповідь ПриватБанку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські студенти скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку. Українець не зміг зняти 1 тис. гривень з карти Монобанку — апарат гроші з картки списав, однак не видав.

Також ми писали, що військовий звинуватив ПриватБанк у незаконному стягненні коштів. Йдеться про суму у 12 тис. гривень, що була списана з його рахунку, незважаючи на важкі обставини, в яких він та його родина опинилися через війну.