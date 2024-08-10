ПриватБанк блокирует счета клиентам из-за подозрительных операций — что нарушили

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" советует некоторым клиентам вывести деньги в другой банк по результатам отрицательных итогов финансового мониторинга. Клиентов ставят перед фактом прекращения сотрудничества без объяснений.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Блокировка счетов ПриватБанка

Как отмечается в одном из сообщений, банк заблокировал без предупреждений и объяснений счета клиента, который является физлицом-предпринимателем.

"Очень интересная ситуация. Я ФЛП с 2018 года, а клиентом привата 11 лет. Никогда никаких проблем не было. На днях захожу в банк и там выбросило из приложения. Пароль забыл, нужно было восстановить, чего-то не дал приват. "Операция операция отклонена, наберите 3700". Начинаю звонить и слышу, что мы решили расторгнуть договор с вами и вы больше не клиент банка", — говорится в сообщении.

При этом мужчина утверждает, что все необходимые налоги уплачены. Блокировка произошла сразу после перечисления налогооблагаемой суммы средств.

"На каком основании, ответа нет. Деньги были выведены из ФЛП, с которых уже уплачен налог! То есть, что им не понравилось в транзакции, когда я перевел деньги на карту человеку, когда деньги заработаны честно и уже обложены налогом? О каком отмывании и незаконном владении идет речь?", — отмечается в сообщении.

Он удивлен обвинением в якобы отмывании денег, в то время как никаких документальных объяснений и претензий не предоставили.

"В отделении на вопрос, как и почему вообще такое случилось ответ — я не знаю, банк решил. Решил банк или робот, не давший войти в кабинет? Как госбанк может вести себя так — без какого-либо предупреждения о таких своих действиях? Или не надо было убедиться, что деньги законны? Что куда хочу, туда и отправляю? Что за бред? Деньги заработал, налог уплатил, но пользоваться нельзя, потому что мы так решили", — отмечается в жалобе.

Жалоба. Источник: Минфин

Реакция на жалобу ПриватБанка

В финучреждении отреагировали на запрос, отметив, что действовали в рамках действующего законодательства и требований Национального банка. Все мероприятия провели в рамках правил финансового мониторинга в Украине.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — написали в банке.

Там подтвердили, что обслуживание действительно ограничено, предоставлена возможность перевода остатков денег в другой банк.

Для этого клиент или представитель должен обратиться в любое отделение банка, предоставив:

реквизиты счета, открытого в другом банке по имени клиента;

документы, где подтверждается полномочие распоряжаться счетами;

документы, где удостоверяется личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заявление о перечислении остатков денег.

Ответ банка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк упростил интернет-предпринимателям продажу товаров. Банк запустил обновленный функционал "Оплаты по частям".

Ранее мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.