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ПриватБанк без пояснень розриває співпрацю з клієнтами — що порушили

10 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк блокує рахунки клієнтам через підозрілі операції — що порушили
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Держфінустанова "ПриватБанк" радить деяким клієнтам вивести гроші в інший банк за результатами негативних підсумків фінансового моніторингу. Клієнтів ставлять перед фактом припинення співпраці, без пояснень.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна лишати відгуки про роботу банків.

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Блокування рахунків ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, банк заблокував без попереджень та пояснень рахунки клієнта, який фізособою-підприємцем.

"Дуже цікава ситуація. Я ФОП з 2018 року, а клієнтом привату 11 років. Ніколи жодних проблем не було. Днями заходжу до банку і там викинуло із додатку. Пароль забув, треба було відновити, чогось не дав приват. "Операція операція відхилена, наберіть 3700". Починаю дзвонити і чую, що ми вирішили розірвати договір з вами і ви більше не клієнт банку", — йдеться у повідомленні.

При цьому чоловік стверджує, що всі необхідні податки сплачені. Блокування сталося одразу після перерахунку оподаткованої суми коштів.

"На якій основі, відповіді немає. Гроші були виведені з фопу, з яких уже сплачено податок! Тобто, що їм не сподобалося в транзакції, коли я перевів гроші на карту людині, коли гроші зароблені чесно і вже оподатковані? Про яке відмивання та незаконне володіння йдеться?", — зазначається у дописі.

Він здивований звинуваченням у нібито відмиванні грошей, тоді як жодних документальних пояснень та претензій не надали.

"У відділенні на запитання, як і чому взагалі таке сталося відповідь — я не знаю, банк вирішив. Вирішив банк чи робот, який не дав увійти до кабінету? Як держбанк може поводитися так  — без будь-якого попередження про такі свої дії? Чи не треба було переконатися, що гроші законні? Що куди хочу, туди і відправляю? Що за маячня. Гроші заробив, податок сплатив, але користуватись не можна, бо ми так вирішили", — наголошується у скарзі.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Реакція на скаргу ПриватБанку

У фінустанові відреагували на запит, зазначивши, що діяли в рамках чинного законодавства та вимог Національного банку. Всі заходи здійснили в рамках правил фінансового моніторингу в Україні.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;  фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення", — написали у банку.

Там підтвердили, що обслуговування дійсно обмежене, надано можливість переказу залишків до іншого банку.

Для цього клієнт чи представник повинен звернутись у будь-яке відділення банку, надавши:

  • реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;
  • документи, де підтверджується повноваження розпоряджатись рахунками;
  • документи, де посвідчується особа;
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • заяву про перерахування залишків грошей.

 

ПриватБанк скарги
Відповідь банку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк спростив інтернет-підприємцям продаж товарів. Банк запустив оновлений функціонал "Оплати частинами".

Раніше ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої  суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.

ПриватБанк банки фінанси рахунки гроші банківські рахунки

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