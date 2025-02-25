Пенсионерам грозит потеря выплат — объяснение от Офиса омбудсмена

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

В Офисе омбудсмена рассказали об угрозе прекращения начисления пенсий. Ограничения могут коснуться тех граждан, которые оказались под временной оккупацией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Telegram.

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Подробнее о прекращении начисления пенсий

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что жители временно оккупированных территорий должны пройти физическую идентификацию в течение шести месяцев, иначе выплату пенсии могут приостановить.

"Вниманию пенсионеров с ВОТ! Если вы находитесь на временно оккупированных территориях Украины и не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев, выплата пенсии может приостановиться. Однако, пенсионные выплаты возможно восстановить дистанционно — через процедуру видеоидентификации", — говорится в сообщении.

Физическая идентификация является процедурой установления идентификационных данных гражданина из документов, созданных на материальных носителях или электронных данных, в результате чего обеспечивается однозначное установление физлица, что осуществляют специалисты органов Пенсионного фонда, если лицо не прошло идентификацию в учреждении банка, где получает пенсию.

Это прописано в законе 3674-IX, который внес изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Там в ч.1 ст. 49 указано, что одним из оснований прекращения выплаты пенсии является неполучение назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд и непрохождение физической идентификации.

Как пройти видеоидентификацию пенсионерам с ВОТ

Как отметили в Офисе омбудсмена, для прохождения процедуры видеоидентификации гражданам с ВОТ необходимо:

перейти на веб-портал Пенсионного фонда;

выбрать раздел "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";

внести данные в обязательные поля в форме, следуя указаниям системы;

нажать "Подать заявление";

дождаться подтверждения.

"Важно! Процедура видеоидентификации происходит не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 30 календарных дней с момента подачи заявки", — сообщили в офисе.



Украинцам посоветовали обращаться в Офис омбудсмеана в случае появления проблемных вопросов в части регистрации на процедуру видеоидентификации по следующим контактам:

телефоны — 0 800 501 720, 044 299 74 08;

е-mail — hotline@ombudsman.gov.ua.

Объявление. Источник: Офис Омбудсмана

Ранее мы писали, что украинцы сами могут подсчитать размер будущей пенсии. При расчете надо использовать следующие показатели: средняя зарплата за три года и отношение дохода конкретного гражданина к средней зарплате в Украине.

Также мы сообщали о перерасчете с 1 апреля 2025 года пенсий для работающих пенсионеров. Однако на обновление выплат не следует рассчитывать некоторым категориям граждан.