Пенсії в Україні — коли чекати перерахунку громадянам, які продовжують працювати

Люди похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні масштабна планова індексація пенсій у 2025 році торкнеться фактично всіх громадян. Окрім того, у квітні перерахунок виплат здійснять для деяких працюючих пенсіонерів.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ) на запит ЗМІ.

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Перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів

Як зазначається, з 1 квітня поточного року ПФУ автоматично здійснить перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Йдеться про громадян, які продовжували працювати після призначення чи перерахунку пенсійної виплати та мають необхідну кількість страхового стажу.

У ПФУ зауважили, що відповідне питання регулює ч. 4 ст. 42 закону № 1058-IV від 09.07.2003 року "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Перерахунок виплат буде проведений без необхідності звернення до терорганів Пенсійного фонду, тобто в автоматичному режимі, якщо громадянин:

продовжував працювати після призначення/попереднього перерахунку пенсії та набрав не менше 24 місяців стажу після призначення/перерахунку;

продовжував працювати після призначення/попереднього перерахунку та має менше 24 місяців стажу, однак після призначення/попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

Цьогоріч перерахунок виплат здійснять для працюючих пенсіонерів, чиї пенсії призначили чи перерахували у 2023 році. Він буде базуватися на страховому стажі, отриманому до 1 березня 2025 року.

Кому не здійснять перерахунку пенсій

Однак, дія закону не поширюється на деякі категорії пенсіонерів. А саме:

тих, кому була призначена пенсія за вислугу років відповідно до закону 1788-ХІІ від 05.11.1991 "Про пенсійне забезпечення".

тих, хто не досягнув віку, встановленого ст. 26 закону №1058, тобто шістдесятиріччя.

Варто розуміти, що перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів — це не індексація (підвищення у зв'язку з інфляцією в країні), а важлива особиста ініціатива пенсіонера підвищити розмір виплати за рахунок набуття додаткових років страхового стажу в рамках права продовжувати працювати на заслуженому відпочинку.

Нагадаємо, у 2025 році мінімальна пенсія не зміниться через замороження прожиткового мінімуму на рівні попереднього року. Вона становитиме 2,36 тис. грн, незмінними залишаться й інші розміри мінімальних виплат для українців.

Також ми писали, яка професія гарантує право на значно вищі пенсійні виплати на заслуженому відпочинку. Йдеться про частку у щонайменше 50% від зарплати, тоді як в решти громадян вона не перевищує 30% від рівня доходу.