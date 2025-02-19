Індексація пенсій — як відбуватиметься у 2025 році

Пенсіонерка у своєму будинку. Фото: УНІАН

У березні 2025 року пенсії українців мають зрости, оскільки відбудеться індексація виплат. Тим часом у Пенсійному фонді України (ПФУ) вже затвердили показник середньої зарплати за яким, зокрема, розраховують розмір майбутньої індексації.

Про це повідомила пресслужба держструктури.

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Яким буде показник для індексування пенсій у 2025 році

Пенсійний фонд визначив, що середня зарплата у 2024 році була на рівні 17,486,60 грн. Показник на понад 22% перевищує значення 2023 року.

Як розраховується показник індексації

Під час розрахунку показника індексації враховуються:

інфляція за 2024 рік — 12%;

показник середньої зарплати в період з 2021 по 2023 роки — 13 559,41 грн;

показник середньої заробітної плати за 2022–2024 роки — 15 057,09 грн.

Чому у 2025 році проіндексують не всі пенсії

Завдяки індексації відбувається осучаснення виплат, які пенсіонерам призначалися у попередні роки. При цьому перерахунок не отримають пенсіонери, яким виплати призначили впродовж останніх 36 місяців.

За інформацією видання NV.ua розмір пенсій залежатиме від інфляції за 2024 рік та середнього зростання зарплат, з яких нараховується єдиний соціальний внесок. Очікується, що після індексації пенсії зростуть на 10%.

Раніше ми пояснювали, чи зміняться житлові субсидії у зв'язку з індексацією пенсій у 2025 році. Відповідь озвучили у Пенсійному фонді.

Також ми розповідали, що з 2025 року пенсії українцям нараховуватимуть по-новому. Зміни полягають у запровадженні балів за кожен місяць, у якому людина сплачувала страховий внесок або працювала.