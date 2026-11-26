Пожилые мужчина и женщина. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предупредил, кому из граждан может грозить приостановка начисления пенсий с 1 января 2027 года. Речь идет, прежде всего, об украинцах, которые находятся за пределами страны и получают выплаты на банковские карты.

О том, кто может лишиться выплат и как этого избежать, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто из украинцев может лишиться доступа к пенсиям с 1 января

По информации ПФУ, граждане должны проверить уведомления о необходимости пройти физическую идентификацию до конца 2026 года.

В целом соответствующее требование распространяется на две категории получателей. В случае игнорирования — начисление средств может быть заблокировано.

Речь идет о следующих категориях лиц:

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Граждане, которые выехали за границу не менее чем 183 дня назад в течение календарного года, оформили временную защиту/статус беженца в связи с российской агрессией и не планируют там проживать постоянно; Лица, проживающие в оккупированных районах, определенных соответствующим списком территорий, где происходят боевые действия, или в освобожденных районах.

Граждане могут узнать о необходимости прохождения идентификации, зайдя в личный кабинет на сайте или в приложении ПФУ.

Для проверки на портале ПФУ необходимо:

Зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда;

Авторизоваться и зайти в личный кабинет;

В меню открыть раздел "Мои сообщения";

Выбрать "Индивидуальные уведомления" и узнать, требуется ли прохождение идентификации.

Аналогично можно сделать через мобильное приложение ПФУ:

Необходимо пройти авторизацию;

Зайти в "Сообщения";

Прочитать полученные уведомления.

Способы прохождения физической идентификации

В Пенсионном фонде сообщили, что для граждан, получающих выплаты на банковские карты, предусмотрено несколько вариантов прохождения процедуры подтверждения личности для того, чтобы сохранить право на выплаты. А именно:

Удаленно на сайте ПФУ через сервис "Дія.Підпис";

Через видеосвязь с представителем фонда;

Лично в сервисном центре ПФУ;

За рубежом через дипломатическое представительство Украины, предоставив документ, подтверждающий факт жизни, и отправив его в фонд.

Граждане могут позвонить в контакт-центр по указанным номерам и уточнить информацию:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Ранее Новини.LIVE сообщали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы при официальной зарплате 15 000 грн. На итоговую выплату влияет то, сколько лет стажа накопил гражданин до выхода на пенсию. В частности, при наличии 30 лет стажа выплата составит около 4 720 грн, при 35 годах — около 5 507 грн, при 40 годах — пенсия достигнет 6 290 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, кому из украинских женщин могут быть назначены доплаты к пенсиям в конце года. Выплаты могут увеличиться благодаря возрастным надбавкам, сверхнормативному стажу и отдельным доплатам. В частности, граждане в возрасте от 70 до 75 лет получат дополнительно 300 грн, от 75 до 80 лет — по 456 грн, а тем, кому за 80 лет — 570 грн.