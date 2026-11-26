Приостановка пенсий с 1 января: ПФУ предупредил, кому грозит
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предупредил, кому из граждан может грозить приостановка начисления пенсий с 1 января 2027 года. Речь идет, прежде всего, об украинцах, которые находятся за пределами страны и получают выплаты на банковские карты.
О том, кто может лишиться выплат и как этого избежать, рассказывают Новини.LIVE.
Кто из украинцев может лишиться доступа к пенсиям с 1 января
По информации ПФУ, граждане должны проверить уведомления о необходимости пройти физическую идентификацию до конца 2026 года.
В целом соответствующее требование распространяется на две категории получателей. В случае игнорирования — начисление средств может быть заблокировано.
Речь идет о следующих категориях лиц:
- Граждане, которые выехали за границу не менее чем 183 дня назад в течение календарного года, оформили временную защиту/статус беженца в связи с российской агрессией и не планируют там проживать постоянно;
- Лица, проживающие в оккупированных районах, определенных соответствующим списком территорий, где происходят боевые действия, или в освобожденных районах.
Граждане могут узнать о необходимости прохождения идентификации, зайдя в личный кабинет на сайте или в приложении ПФУ.
Для проверки на портале ПФУ необходимо:
- Зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда;
- Авторизоваться и зайти в личный кабинет;
- В меню открыть раздел "Мои сообщения";
- Выбрать "Индивидуальные уведомления" и узнать, требуется ли прохождение идентификации.
Аналогично можно сделать через мобильное приложение ПФУ:
- Необходимо пройти авторизацию;
- Зайти в "Сообщения";
- Прочитать полученные уведомления.
Способы прохождения физической идентификации
В Пенсионном фонде сообщили, что для граждан, получающих выплаты на банковские карты, предусмотрено несколько вариантов прохождения процедуры подтверждения личности для того, чтобы сохранить право на выплаты. А именно:
- Удаленно на сайте ПФУ через сервис "Дія.Підпис";
- Через видеосвязь с представителем фонда;
- Лично в сервисном центре ПФУ;
- За рубежом через дипломатическое представительство Украины, предоставив документ, подтверждающий факт жизни, и отправив его в фонд.
Граждане могут позвонить в контакт-центр по указанным номерам и уточнить информацию:
- 0 800 503 753;
- (044) 281-08-70;
- (044) 281-08-71.
Ранее Новини.LIVE сообщали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы при официальной зарплате 15 000 грн. На итоговую выплату влияет то, сколько лет стажа накопил гражданин до выхода на пенсию. В частности, при наличии 30 лет стажа выплата составит около 4 720 грн, при 35 годах — около 5 507 грн, при 40 годах — пенсия достигнет 6 290 грн.
Также Новини.LIVE писали о том, кому из украинских женщин могут быть назначены доплаты к пенсиям в конце года. Выплаты могут увеличиться благодаря возрастным надбавкам, сверхнормативному стажу и отдельным доплатам. В частности, граждане в возрасте от 70 до 75 лет получат дополнительно 300 грн, от 75 до 80 лет — по 456 грн, а тем, кому за 80 лет — 570 грн.