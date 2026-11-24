Пожилая женщина с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине размер пенсионных выплат может быть значительно выше за счет возрастных доплат, сверхнормативного стажа и отдельных надбавок, предусмотренных исключительно для некоторых женщин за заслуги перед государством. Известно, на какие дополнительные выплаты к пенсиям могут рассчитывать украинки после 60 лет в декабре 2026 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кому из женщин повысят пенсии за сверхстаж

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (в частности, статьи 28), на дополнительную выплату могут рассчитывать женщины за сверхнормативный стаж.

Доплату начисляют за каждый полный год стажа свыше 30 лет (для пенсионных выплат, оформленных после 1 октября 2011 года), для пенсий, назначенных до этого времени, порог составляет более 20 лет (при условии, что не было перерасчета по новым условиям).

Размер доплаты составляет 1% от базовой суммы пенсии по возрасту за каждый полный год, превышающий норму, однако не более 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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В 2026 году при прожиточном минимуме 2 595 грн размер максимальной доплаты составляет 25,95 грн за каждый полный год сверх нормы стажа. Для работающих пенсионерок во время работы надбавку начисляют на основе прожиточного минимума, действующего на момент назначения или последнего перерасчета пенсии, а после увольнения выплату пересчитают по новому уровню.

Доплаты женщинам к пенсиям за заслуги

Также действуют надбавки для женщин, родивших пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, в соответствии с законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Таким гражданкам разрешен досрочный выход на пенсию после 50 лет при наличии 15 лет стажа.

Размер доплаты колеблется от 35% до 40% от суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (35% — за пятерых детей и дополнительно 1% за каждого следующего ребенка). В этом году при прожиточном минимуме в 2 595 грн речь идет о сумме от 908 до 1 038 грн ежемесячно.

Пересмотр пенсии для женщин после 65 лет

Правом на пересмотр выплат после 65 лет наделены неработающие женщины при соблюдении следующих требований:

Достигнут 65-летний возраст;

Страховой стаж составляет не менее 30 лет;

Пенсия назначена в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

Размер пенсии не превышает 40% от минимальной зарплаты в рамках закона "О госбюджете".

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн, поэтому гарантированный размер пенсии для женщин с учетом индексации равен 3 758 грн.

Право украинок на возрастные надбавки к пенсии

Также Пенсионный фонд назначает возрастные надбавки для женщин. Размер таких доплат зависит от возраста пенсионерки. В частности, лицам в возрасте от 70 до 75 лет доплачивают 300 грн в месяц, от 75 до 80 лет — 456 грн, а после 80 лет — 570 грн.

Право на доплату имеют гражданки, общий размер пенсионных выплат которых вместе со всеми надбавками и повышениями не превышает 10 340 грн.

Доплаты женщинам к пенсии по уходу

Также в Украине в соответствии с законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" предусмотрена государственная социальная помощь на уход одиноким гражданкам в возрасте от 80 лет, получающим пенсию по возрасту или за выслугу лет, при этом не имеют родственников трудоспособного возраста и, по заключению врачей, нуждаются в регулярном постороннем уходе.

Надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году речь идет о сумме 1 038 грн.

Все выплаты администрирует Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторым гражданам могут сокращать при расчете размера пенсии сверхнормативный страховой стаж, за который предусмотрены ежемесячные надбавки. При определенных условиях могут недоначислить 10 лет стажа. Юристы дали объяснение такому подходу.

Также Новини.LIVE писали о том, что ПФУ может назначать украинцам пожизненные пенсии. Таким правом наделены несколько категорий граждан. Соответствующая государственная поддержка предоставляется на основе определенных требований. В частности, пожизненную пенсию по инвалидности могут назначить на основании заключения медкомиссии.