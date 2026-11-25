Пожилой мужчина и женщина. Фото: Freepik

В 2026 году размер пенсионных выплат граждан будет зависеть от продолжительности накопленного страхового стажа, соотношения личной заработной платы к средней по стране и возраста выхода на "заслуженный отдых". В частности, известно, на какую пенсию смогут рассчитывать те, у кого официальная зарплата составляет 15 000 грн при разном количестве стажа.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Формула расчета будущей пенсии

Пенсионный фонд определяет размер пенсии по возрасту по общей формуле, которая учитывает заработную плату для расчета и коэффициент стажа.

Для расчета используется средняя зарплата в Украине за три календарных года, предшествующих году оформления пенсии. Этот показатель умножается на индивидуальный коэффициент дохода гражданина, а итоговый результат — на коэффициент стажа.

Индивидуальный коэффициент заработка определяется на основе соотношения личной заработной платы со средней заработной платой по стране за соответствующие месяцы. При этом учитывается период с 2000 года или с момента начала уплаты единого социального взноса в ПФУ.

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Коэффициент стажа зависит от количества лет, в течение которых гражданин уплачивал страховые взносы. Согласно приведенным расчетам, каждый год страхового стажа соответствует 1%.

На какую пенсию можно рассчитывать при зарплате 15 000 грн

По данным ПФУ, в 2026 году средняя заработная плата для расчета размера пенсии составляет около 17 480 грн. При условии, что человек в течение трудовой деятельности получал 15 000 грн, его индивидуальный коэффициент дохода составит около 0,85–0,95.

При коэффициенте дохода 0,9 — зарплата для расчета пенсии будет равна 15 730 грн.

Окончательная сумма пенсии будет зависеть от того, сколько лет страхового стажа накопил человек перед выходом на "заслуженный отдых". А именно:

При наличии 30 лет стажа — пенсия составит около 4 720 грн;

При наличии 35 лет стажа — около 5 507 грн;

При наличии 40 лет стажа — пенсия составит около 6 290 грн.

Речь идет о базовых расчетах, без учета индексации и доплат за сверхнормативный страховой стаж. Также окончательная сумма пенсии будет зависеть от индивидуальной ситуации и уплаты взносов.

От чего еще зависит размер пенсии

Помимо заработной платы, будущая выплата от ПФУ зависит еще от нескольких факторов. В списке:

Размер страхового стажа. Чем дольше человек делал взносы в Пенсионный фонд, тем выше будет пенсия. В частности, при 30 годах страхового стажа расчетная выплата составит около 4 720 грн, а при 40 годах — на 1 570 больше.

Соотношение заработной платы со средней по Украине. При расчете учитывается не только сумма собственного дохода, но и то, как она соотносилась со средней зарплатой в разные периоды. Если средняя зарплата росла быстрее, чем собственный доход человека, то его индивидуальный коэффициент будет ниже.

Срок выхода на "заслуженный отдых". В 2026 году для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте необходимо иметь минимум 33 года стажа. При наличии 23 лет стажа выйти на пенсию можно в 63 года, а при наличии от 15 лет — с 65-летнего возраста.

Индексация, надбавки. Также фактическая сумма выплаты будет зависеть от индексации и повышений. Поэтому пенсия может в итоге несколько отличаться от расчета по основной формуле.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому из женщин могут назначить доплаты к пенсиям в декабре. Размеры выплат могут быть значительно выше благодаря возрастным доплатам, сверхнормативному стажу и отдельным надбавкам. В частности, лицам в возрасте от 70 до 75 лет доплатят 300 грн, от 75 до 80 лет — 456 грн, а с 80 лет — 570 грн.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что с 1 января ПФУ начнет доплачивать одной категории граждан к основному размеру пенсии 2 878 грн. Такая ежемесячная доплата, равная прожиточному минимуму для нетрудоспособных, предусмотрена для тех, кто пострадал в результате аварии на ЧАЭС и проживает в зонах обязательного или гарантированного добровольного отселения.