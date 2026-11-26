Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) попередив, кому з громадян може загрожувати призупинення нарахування пенсій із 1 січня 2027 року. Йдеться насамперед про українців, які перебувають за межами країни та отримують виплати на банківські картки.

Про те, хто може втратити виплати та як цього уникнути, розповідають Новини.LIVE.

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Хто з українців може втратити доступ до пенсій з 1 січня

За інформацією ПФУ, громадяни повинні перевірити сповіщення про необхідність пройти фізичну ідентифікацію до кінця 2026 року.

Загалом відповідна вимога поширюється на дві категорії одержувачів. У разі ігнорування — нарахування коштів можуть заблокувати.

Йдеться про такі категорії осіб:

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Громадяни, які виїхали за кордон не менш ніж 183 днів тому протягом календарного року, оформили тимчасовий захист/статус біженця через російську агресію та не планують там постійно проживати; Особи, які проживають в окупованих районах, визначених відповідним списком територій, де відбуваються бойові дії або звільнених.

Громадяни можуть дізнатися про потребу проходження ідентифікації, зайшовши в особистий кабінет на сайті чи в застосунку ПФУ.

Для перевірки на порталі ПФУ необхідно:

Зайти на сайт електронних послуг Пенсійного фонду;

Потрібно авторизуватися та зайти в особистий кабінет;

Серед меню треба відкрити "Мої повідомлення";

Обрати "Індивідуальні повідомлення" та дізнатись, чи є потреба у проходженні ідентифікації.

Аналогічно можна зробити через мобільний застосунок ПФУ:

Потрібно пройти авторизацію;

Зайти у "Повідомлення";

Перечитати отримані сповіщення.

Способи проходження фізичної ідентифікації

У Пенсійному фонді повідомили, що для громадян, які одержують виплати на банківські картки, передбачені кілька варіантів проходження процедури підтвердження своєї особи для того, щоб зберегти право на виплати. А саме:

Дистанційно на сайті ПФУ через сервіс "Дія.Підпис";

Через відеозв'язок із представником фонду;

Особисто у сервісному центрі ПФУ;

За кордоном через дипустанову України, надавши документ для підтвердження факту, що людина жива, та надіславши до фонду.

Громадяни можуть зателефонувати до контакт-центру за номерами та уточнити інформацію:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, на яку пенсію можуть розраховувати українці за офіційної зарплати 15 000 грн. На підсумкову виплату впливає те, скільки років стажу накопичив громадянин перед виходом на пенсію. Зокрема, за наявності 30 років — виплата становитиме близько 4 720 грн, за 35 років — близько 5 507 грн, за 40 років — пенсія сягатиме 6 290 грн.

Також Новини.LIVE писали про те, кому з українських жінок можуть бути призначені доплати до пенсій наприкінці року. Виплати можуть зрости завдяки віковим надбавкам, понаднормовому стажу та окремим доплатам. Зокрема, громадяни віком від 70 до 75 років отримають додатково 300 грн, від 75 до 80 років — по 456 грн, а тим, кому понад 80 років — 570 грн.