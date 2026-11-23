Пожилая женщина в парке. Фото: Новини.LIVE

С 2027 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начнет начислять одной категории граждан дополнительно к базовому размеру пенсии 2 878 грн. Речь идет о выплате ежемесячной доплаты, равной размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Она предусмотрена для пенсионеров, пострадавших в результате Чернобыльской аварии и постоянно проживающих в зонах обязательного/гарантированного добровольного отселения.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию правительства.

Реклама

Кто имеет право на отдельные выплаты к пенсии

Согласно статье 39 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", право на получение ежемесячной дополнительной выплаты имеют неработающие пенсионеры при условии оформления официального статуса "пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС".

Закон гарантирует соответствующую финансовую поддержку тем, кто постоянно проживал по состоянию на 26 апреля 1986 года/в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года на территории населенных пунктов, на которые распространяется:

зона безусловного/обязательного отселения;

зона гарантированного добровольного отселения.

Кому еще правительство разрешило оформить доплаты

Согласно информации Кабинета министров, в Украине решили продлить действие экспериментальной инициативы, что позволит большему количеству людей претендовать на соответствующие выплаты.

Читайте также:

Срок подачи документов и внесения информации в реестр территориальной громады о периодах и адресах проживания граждан, имеющих статус пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, продлили до 31 декабря. Речь идет о гражданах, которые по разным причинам не могли подтвердить законное право на доплаты.

Экспериментальный механизм позволит официально зафиксировать факт проживания. Для этого временные комиссии при областных военных администрациях должны внести соответствующую информацию, даже если в государственных реестрах отсутствуют документы. Это можно сделать на основании других доказательств.

После внесения временными комиссиями таких данных по месту, где человек фактически проживал в указанный период, Пенсионный фонд сможет назначить доплаты.

В настоящее время действуют комиссии по подтверждению места проживания при областных военных администрациях в восьми регионах Украины:

Волынском;

Житомирском;

Киевском;

Ровенском;

Сумском;

Черкасском;

Черновицкому;

Черниговском.

Как будут рассчитывать доплаты к пенсии с 2027 года

Согласно закону "О Государственном бюджете-2026", размер чернобыльской доплаты составляет 2 595 грн. Она привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, установленному на начало календарного года.

С 2027 года государство будет гарантировать более высокую сумму соответствующей доплаты, поскольку сумму прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц планируют повысить.

Если проект закона "О госбюджете" пройдет второе чтение в парламенте, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет до 2 878 грн. Это будет означать, что пенсионеры со специальным статусом начнут получать такую доплату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может вносить добровольные пенсионные взносы в Украине. По данным ПФУ, все граждане могут воспользоваться такой возможностью и начать добровольно делать взносы, что гарантирует увеличение стажа. Вносить деньги можно даже тем, кто находится за границей. Для зачисления одного месяца стажа нужно будет уплатить 1 902 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что с 2027 года пожилые украинцы начнут получать более высокие пенсионные надбавки, привязанные к прожиточному минимуму. В частности, ПФУ начнет начислять большие доплаты гражданам со статусом УБД. Сумма может вырасти до более чем 700 грн.