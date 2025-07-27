Платежи в Ощадбанке — за что списывают комиссию без предупреждения

Человек передает детские карты в руки. Фото: Ощадбанк

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о скрытых комиссиях на некоторые финансовые операции с картами. Речь идет о списании без предупреждения средств за попытки снять сумму, превышающую остаток на счету.

Об этом сообщила одна из клиенток на странице сайта "Минфин".

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По словам клиентки, речь идет о снятии суммы без предупреждений с детской карты Ощадбанка во время расчета. Система несколько раз отклонила операцию, поскольку, оказалось, что не хватало всего несколько гривен. Несмотря на то, что оплата не прошла, банк несколько раз списал средства с карты — каждый раз по 3 грн.

"Вводят комиссии, клиентов не предупреждают. С детской карты снимали комиссию за то, что недостаточно средств для осуществления платежа... То есть ребенок покупал мороженое за 40, а на карте было 30 и банк снял комиссию трижды по три гривны. Комиссию подписали английскими буквами, неизвестно было сначала, за что снимаются средства...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что стоит знать о неудачных операциях

Ранее на аналогичные вопросы в банке объясняли, что речь идет о "Комиссии при обработке авторизованного запроса на сумму, превышающую доступный остаток". Сумма указана в тарифной сетке, обнародованной на официальном портале финучреждения.

По правилам, если во время операции размер средств больше имеющейся суммы на счете, то начиная со второй попытки, банк будет снимать по умолчанию по 3 грн.

Граждане перед операциями должны ознакомиться с остатком средств на счете, чтобы избежать списаний средств за неудачные операции. В частности, это можно сделать:

просмотрев остаток на счете в приложении "Мобильный Ощад"/в чат-боте;

в смс-сообщении после неудачной попытки.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке рассказали, какие действуют тарифы на платежи в "Ощад 24/7". Клиентам показали, какой вариант при дистанционном расчете наиболее бюджетный.

Также мы сообщали о правилах финансового мониторинга в Ощадбанке. Согласно условиям соглашения между банком и клиентом, предусмотрена возможность введения ограничений на счета.